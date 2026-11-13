Забудьте про важкі килими: які сучасні покриття для підлоги обирають дизайнери інтер’єру

Килим / фото ілюстративне / © unsplash.com

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Великі килими з густим ворсом і строкатими орнаментами поступово виходять із моди. Сьогодні в оформленні житла все частіше обирають мінімалізм та практичні покриття для підлоги, за якими легко доглядати.

Ще не так давно килим був звичною річчю майже в кожній оселі. А в радянські часи його взагалі вважали не просто елементом декору, а показником добробуту та статусу родини, зазначає видання Newsweek.

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Дизайнери інтер’єру зазначають, що великі класичні килими поступово втрачають популярність, звільняючи місце більш стриманим варіантам. Насамперед це пов’язано з непрактичністю: у довгому ворсі швидко збирається пил, бруд і шерсть домашніх улюбленців, що створює сприятливе середовище для пилових кліщів.

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Окрім того, таке покриття важко випрати самостійно. Його доводиться постійно пилососити, а для глибокого очищення зазвичай потрібна професійна хімчистка.

Не останню роль відіграє і зовнішній вигляд кімнати. Важкі килими зі строкатими візерунками чи прим’ятим ворсом візуально обтяжують простір і роблять його застарілим. Натомість сьогодні в моді відчуття свободи, лаконічні форми та натуральні текстури.

Найкращі альтернативи килимам

У сучасних інтер’єрах дизайнери роблять акцент саме на якісному покритті підлоги. Фахівці виділяють кілька зручних варіантів, які виглядають сучасно і не забирають багато часу на прибирання.

Серед найпопулярніших рішень варто звернути увагу на тонкі килими нового покоління. Вони значно легші за старі моделі, коштують дешевше, а почистити їх набагато простіше.

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Ще один вдалий вибір — вініл або якісний сучасний лінолеум. Ці матеріали довго служать, не бояться навантажень і не потребують особливого догляду.

Для поціновувачів мінімалізму чудово підійде мікроцемент. Це суцільне покриття в сучасному стилі, яке не має жодних швів чи стиків, завдяки чому підтримувати чистоту на такій підлозі максимально легко.

Більш дорогою альтернативою є тепла підлога та коркове покриття.

Які килими досі у тренді

Якщо ви все ж хочете залишити килим у кімнаті, варто звернути свою уваго на більш зручні та практичніші моделі. Чудовою заміною стануть вироби з джуту. Це міцні натуральні килими, які можуть додати оселі природного затишку.

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Також хорошою альтернативою можуть стати тонкі бавовняні доріжки чи килимки без ворсу. Вони не накопичують пил, мають невелику вагу і чудово впишуться як у спальню, так і на кухню. До того ж більшість із них легко випрати у звичайній пральній машинці.

Раніше ТСН.ua розповідав, що сидячі ванни з вбудованим сидінням є компактним рішенням для ванної кімнати, зручним для літніх людей, осіб із обмеженою рухливістю та власників малогабаритного житла. Завдяки меншим розмірам, можливості купатися сидячи, а також герметичним дверцятам і низькому порогу такі моделі роблять гігієнічні процедури простішими та безпечнішими.

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