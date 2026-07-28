Забудьте про відро клею: хитрий спосіб швидко підклеїти шпалери здивував Мережу

Шпалери / © Фото з відкритих джерел

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Замість того щоб витрачати час на приготування цілої порції клею заради декількох відклеєних сантиметрів шпалер, розв’язати проблему можна за кілька хвилин і без зайвого бруду. Практичний лайфхак дозволяє локально відновлювати стики та усувати здуття без зайвих зусиль.

Про простий та ефективний спосіб розповів автор ютуб-каналу Smart Fox.

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Як перевірити, наскільки відклеїлися шпалери

Перш ніж розпочинати ремонтні роботи, майстер радить точно визначити розмір пошкодженої ділянки. Для цього достатньо обережно підчепити шпалери шпателем та перевірити, наскільки велика площа втратила зчеплення зі стіною.

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«Все, що вам потрібно зробити, — це за допомогою шпателя перевірити, наскільки сильно шпалери насправді відклеїлися. Готувати цілу порцію клею лише заради кількох невеликих ділянок просто недоцільно», — пояснив блогер.

Для локального ремонту майстер радить використовувати спеціальний клей для швів у тюбиках. Він уже готовий до роботи і не потребує розведення водою, а завдяки вузькому носику його зручно наносити точно під відклеєне полотно.

Як правильно підклеїти шпалери на стиках: покроково

За словами автора відео, процес ремонту складається з кількох простих кроків:

Трохи відсунути полотно від стіни. Нанести клей безпосередньо на стіну або на зворотний бік шпалер і рівномірно його розподілити. Притиснути полотно назад до стіни. Ретельно прокатати ділянку спеціальним валиком для швів, щоб видалити залишки повітря та забезпечити надійне фіксування.

Чому відклеюються шпалери: головні причини

Експерти зазначають, що деформація та відходження шпалер найчастіше виникають через такі фактори:

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Протяги під час висихання: відкриті вікна чи двері призводять до нерівномірного висихання клею, через що краї полотен відстають, а шви розходяться.

Погано підготовлена поверхня: пил, залишки старої фарби або відсутність ґрунтовки заважають надійному зчепленню.

Невідповідний або погано розведений клей: використання універсальних сумішей для важких вінілових чи флізелінових шпалер часто призводить до їх відклеювання.

Надто швидке висихання: пряме сонячне проміння, висока температура або працюючі батареї не дають клею рівномірно схопитися.

Висока вологість: у приміщеннях з поганою вентиляцією (наприклад, у ванній чи на кухні) клей поступово втрачає свої властивості.

Нерівномірне нанесення клею: пропуски або недостатня кількість суміші залишають сухі ділянки.

Усадка новобудови: у перші роки після зведення будинку через деформацію стін на шпалерах можуть з’являтися тріщини, а шви — розходитися.

Нагадаємо, мешканка Дніпропетровщини Аліна, яка придбала старий будинок у селі за 8 тисяч доларів, через рік після покупки поділилася власним досвідом ремонту. Вона показала, як змінилося житло, та розповіла, з якими труднощами їй довелося зіткнутися.

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