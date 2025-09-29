Забудьте про жовтизну: простий спосіб сушити світле взуття, який працює щоразу

Як сушити світле взуття після прання / © Pixabay

Часто світле взуття після прання має вигляд зовсім непридатного: тканину покривають жовті плями, а зовнішній вигляд стає неохайним. Проте існують прості та дієві лайфгаки, як уникнути цієї неприємності.

Щоб жовті плями не з’являлися, зовсім не обов’язково купувати дорогі засоби або спеціальні пристрої для прання. Головне — правильно сушити взуття. Перший простий лайфгак: після прання обмотайте світле взуття білими паперовими серветками. Вони щільно прилягають до всіх боків і вбирають вологу разом із залишками мийного засобу та бруду, не даючи їм залишитися на тканині.

Якщо не хочеться витрачатися на серветки, підійде чистий білий рушник з натуральної тканини. Обгорніть у нього вологе взуття так, щоб рушник повністю вбирав вологу. Для кращого результату міняйте рушник на сухий хоча б один раз під час сушіння. Цей метод особливо ефективний для щільних матеріалів, які сохнуть довше.

Сушити взуття варто лише за кімнатної температури — жодних батарей чи обігрівачів. Сонце також шкідливе: на відкритому сонці плями з’являться гарантовано. Якщо у вас приватний будинок, можна залишити взуття на вулиці в тіні, або на балконі, розташувавши так, щоб потік повітря сприяв сушінню.

Окрема увага — білим шнуркам. Їх краще вийняти, промити окремо і сушити горизонтально. Проблем із ними зазвичай не виникає: за бажання їх навіть можна сушити феном або на батареї, якщо шнурки чисті з усіх боків.

Якщо на кросівках чи кедах є кольорові елементи — тканина на блискавці, бантики чи декоративні вставки — обов’язково обгорніть їх додатково серветками. Це допоможе мінімізувати ризик потрапляння фарбників на білу тканину і збереже взуття ідеально чистим.