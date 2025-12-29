ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Різне
13
1 хв

Забудьте про жовтизну: цей трюк для дому робить тюль сліпучо білим — і без хімії

Тюль робить дім світлішим і затишнішим, але саме ця ніжна тканина швидко втрачає свіжість. На білому матеріалі з’являються пил, жовті плями та дрібні забруднення, через які штори виглядають тьмяними і неохайними.

Тетяна Мележик
Як відбілити тюль в домашніх умовах

Як відбілити тюль в домашніх умовах / © unsplash.com

Але виправити ситуацію можна легко — без дорогих хімікатів і сильних відбілювачів. Існує простий домашній спосіб, який повертає тюлю первісну білизну буквально за одну прання.

Що знадобиться:

  • гаряча вода — 6 літрів;

  • господарське мило — близько 50 г;

  • марганцівка — щіпка.

Як повернути тюлю сліпучу білизну

Натріть мило на тертці і розчиніть його в гарячій воді. Потім обережно додайте марганцівку і добре перемішайте — вода повинна стати ніжно-рожевою. Занадто яскравий колір не підходить.

Краще взяти світлий таз, щоб легко контролювати відтінок розчину. Опустіть тюль у воду на кілька годин, а якщо тканина дуже забруднена — залиште на ніч. Потім ретельно прополощіть чистою водою.

На що звернути увагу

Марганцівка має повністю розчинитися — навіть одна нерозчинена крупинка залишає пляму. Додавайте засіб потроху, ретельно перемішуючи. Якщо розчин здається занадто блідим — додайте ще краплю.

В результаті тюль стає помітно світлішим, зникають жовтизна і плями, тканина виглядає свіжою та доглянутою. Цей спосіб повертає білосніжність навіть старим шторам — без зайвих зусиль і хімії.

