Але виправити ситуацію можна легко — без дорогих хімікатів і сильних відбілювачів. Існує простий домашній спосіб, який повертає тюлю первісну білизну буквально за одну прання.

Що знадобиться:

гаряча вода — 6 літрів;

господарське мило — близько 50 г;

марганцівка — щіпка.

Як повернути тюлю сліпучу білизну

Натріть мило на тертці і розчиніть його в гарячій воді. Потім обережно додайте марганцівку і добре перемішайте — вода повинна стати ніжно-рожевою. Занадто яскравий колір не підходить.

Краще взяти світлий таз, щоб легко контролювати відтінок розчину. Опустіть тюль у воду на кілька годин, а якщо тканина дуже забруднена — залиште на ніч. Потім ретельно прополощіть чистою водою.

На що звернути увагу

Марганцівка має повністю розчинитися — навіть одна нерозчинена крупинка залишає пляму. Додавайте засіб потроху, ретельно перемішуючи. Якщо розчин здається занадто блідим — додайте ще краплю.

В результаті тюль стає помітно світлішим, зникають жовтизна і плями, тканина виглядає свіжою та доглянутою. Цей спосіб повертає білосніжність навіть старим шторам — без зайвих зусиль і хімії.