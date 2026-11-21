Коса. / © Credits

Реклама

Французька коса — одна зачісок, які ніколи не виходять із моди. Вона поєднує елегантність, легку недбалість і паризький шарм, а тому залишається актуальною незалежно від сезону. Взимку-2026 ця класична укладка знову опинилася в центрі уваги. Цього разу

Французьку косу вже активно демонструють модниці та It-girls, повідомляють hair-експерти Vogue Italia.

Реклама

Що таке французька коса

Французька коса — це класична техніка плетіння, за якої волосся поступово вплітають у зачіску з обох боків голови. На відміну від звичайної коси, яку заплітають лише з трьох пасом по всій довжині, цей варіант починається від маківки. Під час плетіння до основних пасом постійно додають нові невеликі секції волосся. Завдяки цьому коса щільно прилягає до голови, охоплює скроні і потилицю, а волосся акуратно збирається по всій довжині.

Реклама

Головна перевага цієї зачіски — можливість змінювати її вигляд залежно від техніки виконання. Якщо туго заплести пасма, вийде гладка й чітка укладка. Якщо ж трохи послабити плетіння, зачіска матиме романтичний і невимушений вигляд.

Чому коса знову стала трендом

Одна з головних причин популярності французької коси — її універсальність. Вона підходить для різних ситуацій і легко адаптується до будь-якого стилю.

Для стриманого та акуратного образу волосся можна туго заплести, попередньо гладко зачесавши його назад. Такий варіант відкриває обличчя, підкреслює риси та створює ефект доглянутості.

Для більш романтичного образу варто зробити плетіння вільнішим, трохи витягнути окремі пасма та залишити кілька локонів біля обличчя. Це додасть зачісці легкості й модної недбалості.

Реклама

Французька коса чудово вписується в естетику Plain Jane — тренд на природну красу, мінімалізм і відсутність надмірних деталей. Така зачіска має охайний вигляд, але не здається занадто складною чи неприродною.

Ще один плюс — практичність. Заплетене волосся не заважає протягом дня, а сама укладка допомагає зібрати пасма та залишатися охайною навіть без використання великої кількості засобів для стайлінгу.

Як заплести французьку косу

Зробити таку зачіску можна й удома. Для цього знадобляться гребінець і звичайна гумка для волосся. Найкраще починати з розчесаних сухих або злегка вологих пасом.

Покрокова інструкція:

Реклама

Відокремте частину волосся на маківці та розділіть її на три приблизно однакові пасма. Перехрестіть праве пасмо над центральним, а потім ліве — також над центральним. Перед наступним переплетенням додайте до бічного пасма невелику частину вільного волосся з відповідного боку голови. Повторюйте рухи, почергово додаючи нові пасма праворуч і ліворуч. Продовжуйте плетіння до потилиці, поступово збираючи все волосся. Коли вільні пасма закінчаться, заплетіть решту довжини звичайною косою та закріпіть кінчик гумкою.

Щоб отримати акуратну й чітку косу, під час плетіння потрібно підтримувати однаковий натяг пасом. Якщо ж хочеться більш природного результату, не затягуйте волосся надто сильно. Після завершення можна обережно послабити окремі ланки коси, надати їй об’єму та випустити кілька тонких пасом біля обличчя.

Варіанти коси, які варто спробувати

Французьке плетіння можна адаптувати під різні настрої та події. Для повсякденного образу підійде недбалий варіант із вільними пасмами, а для особливого випадку — гладка й акуратна зачіска. Головне — обрати виконання, яке найкраще відповідає вашому стилю.

Класична французька коса

Це безпрограшний варіант для тих, хто любить акуратні та стримані зачіски. Косу починають плести від маківки, поступово додаючи пасма з обох боків. Вона щільно прилягає до голови та збирає волосся по всій довжині. Така зачіска підійде і для роботи, і для прогулянок, і для особливих подій.

Недбала французька коса з вільними пасмами

Цей варіант сподобається прихильницям природних і романтичних образів. Косу заплітають не надто туго, а після завершення обережно витягують окремі пасма, щоб надати зачісці об’єму. Біля обличчя можна залишити кілька тонких локонів. Така укладка має невимушений вигляд і чудово поєднується з повсякденним одягом.

Дві французькі коси

Дві симетричні французькі коси — більш грайлива версія класичної зачіски. Волосся розділяють рівним проділом посередині та заплітають окремо з кожного боку. Можна зробити плетіння щільним і гладким або трохи розпушити його для додаткового об’єму. Такий варіант особливо зручний для активного дня, тренувань і подорожей.

Французька коса з низьким плетінням

Елегантна альтернатива звичайному зібраному волоссю — французька коса, яка переходить у низьке плетіння біля потилиці. Вона має стриманий і водночас жіночний вигляд. Для більш святкового образу можна додати тонку стрічку або декоративну шпильку. А кілька вільних пасом біля обличчя зроблять зачіску м’якшою і більш романтичною.

Нагадаємо, ми писали про те, новий тренд у стрижках - мікрочубчик. Це гарний вибір для панянок, які хочуть підкреслити індивідуальність і додати своєму образу сміливого характеру.

Новини партнерів