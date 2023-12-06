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Забудьте слово "бутерброд": 12 українських слів, якими можна його замінити

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
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Забудьте слово "бутерброд": 12 українських слів, якими можна його замінити

Як українською буде слово "бутерброд" / Фото: pixabay.com

В українській мові є багато слів, якими можна назвати бутерброд.

Мова – це динамічна структура, тобто, вона постійно поповнюється новими словами і розвивається. І якщо раніше ми не мали якогось слова в українській мові, то сьогодні воно для нас звичайне і повсякденне. До таких слів належить слово «бутерброд», яке є запозиченим з німецької мови. Втім, замість іншомовної лексеми можна завжди в українській мові віднайти відповідник. І до слова «бутерброд» таких українських слів-відповідників аж дванадцять.

Яким українським словом замінити "бутерброд": 12 аналогів

Це слово напевно знає кожен українець, оскільки жоден ранок не обходиться без бутербродів. Проте не всім відомі слова, якими можна замінити лексему «бутерброд». Ось повний список українських відповідників:

  • накладанець;
  • канапка, також похідне від запозиченого слова;
  • мазанець;
  • потапці – так називали бутерброди-закуски за часів козацтва;
  • похлібець;
  • нахліб;
  • перекусень;
  • маслохліб, є також салохліб, сирохліб;
  • перекусник;
  • намазник;
  • розтягнирот;
  • нахлібок.

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Дата публікації
Перегляди
735
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