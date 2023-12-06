Забудьте слово "бутерброд": 12 українських слів, якими можна його замінити

В українській мові є багато слів, якими можна назвати бутерброд.
Мова – це динамічна структура, тобто, вона постійно поповнюється новими словами і розвивається. І якщо раніше ми не мали якогось слова в українській мові, то сьогодні воно для нас звичайне і повсякденне. До таких слів належить слово «бутерброд», яке є запозиченим з німецької мови. Втім, замість іншомовної лексеми можна завжди в українській мові віднайти відповідник. І до слова «бутерброд» таких українських слів-відповідників аж дванадцять.
Яким українським словом замінити "бутерброд": 12 аналогів
Це слово напевно знає кожен українець, оскільки жоден ранок не обходиться без бутербродів. Проте не всім відомі слова, якими можна замінити лексему «бутерброд». Ось повний список українських відповідників:
- накладанець;
- канапка, також похідне від запозиченого слова;
- мазанець;
- потапці – так називали бутерброди-закуски за часів козацтва;
- похлібець;
- нахліб;
- перекусень;
- маслохліб, є також салохліб, сирохліб;
- перекусник;
- намазник;
- розтягнирот;
- нахлібок.
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