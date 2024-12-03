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Забудьте слово "капюшон": як можна назвати його українською мовою

Забудьте слово "капюшон": як можна назвати його українською мовою

Слово "капюшон" запозичене з французької мови / Фото: pixabay.com

Не кожен знає, як українською мовою можна назвати таку поширену деталь одягу як капюшон.

Вживання слова "капюшон" в українській мові не є помилкою — це слово походить від французької capuchon і є в словниках української мови.

Йдеться про елемент одягу, що прикріплений до коміра. Зі слів експертів, правильно казати слово "каптур" на типовий елемент курток й балахонів. 

Наразі широко вживаються іншомовні еквіваленти. Іноді кажуть "башли́к" (від тюрк. başlık), називаючи переважно сукняний каптур з довгими кінцями, який надягають поверх шапки.

Однак є українські аналоги, якими можна замінити слово капюшон:

  • відлога
  • каптур
  • коба, кобка
  • затула

Раніше ми писали, як найкраще почати телефонну бесіду і що казати точно не треба. Більше про це читайте у новині.

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