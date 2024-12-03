Забудьте слово "капюшон": як можна назвати його українською мовою

Не кожен знає, як українською мовою можна назвати таку поширену деталь одягу як капюшон.
Вживання слова "капюшон" в українській мові не є помилкою — це слово походить від французької capuchon і є в словниках української мови.
Йдеться про елемент одягу, що прикріплений до коміра. Зі слів експертів, правильно казати слово "каптур" на типовий елемент курток й балахонів.
Наразі широко вживаються іншомовні еквіваленти. Іноді кажуть "башли́к" (від тюрк. başlık), називаючи переважно сукняний каптур з довгими кінцями, який надягають поверх шапки.
Однак є українські аналоги, якими можна замінити слово капюшон:
- відлога
- каптур
- коба, кобка
- затула
Раніше ми писали, як найкраще почати телефонну бесіду і що казати точно не треба. Більше про це читайте у новині.
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