182
2 хв

Забули штопор: ось геніальний спосіб відкрити пляшку без нього

Уявіть собі: затишний вечір, на столі — улюблене вино, а штопора під рукою немає. Не панікуйте!

Тетяна Мележик
Як відкоркувати пляшку вина без штопора

Як відкоркувати пляшку вина без штопора / © unsplash.com

Є простий і креативний спосіб відкрити пляшку, використовуючи те, що майже завжди поруч — звичайний ключ. Так, той самий, що від дверей чи машини! Цей трюк настільки універсальний, що виручить у будь-якій ситуації — від пікніка до спонтанної зустрічі з друзями. Читайте далі і дізнайтеся, як легко відкрити пляшку та стати героєм вечора!

Крок 1: Підготуйте пляшку

Візьміть пляшку та акуратно зніміть пластикову обгортку з шийки. Якщо вона щільно тримається, піддягніть її тим самим ключем — це простіше, ніж здається.

Крок 2: Вставте ключ у корок

Візьміть плоский ключ (наприклад, від вхідних дверей) і вставте його в корок під невеликим кутом. Натисніть, щоб ключ увійшов по діагоналі. Якщо тиснути важко, підкладіть під руку шматочок тканини — це додасть зручності і сили.

Крок 3: Починайте обертати

Тепер повільно обертайте ключ навколо своєї осі. Перший поворот може потребувати зусиль, але не здавайтеся — корок скоро піддасться. Продовжуйте обертати і помітите, як він поступово виходить із шийки.

Крок 4: Доведемо справу до кінця

Ще кілька обертів — і корок майже вільний! Продовжуйте обертати, поки він повністю не вийде. Готово — пляшка відкрита, можна насолоджуватися вином!

Цей метод ідеально працює з пластиковими корками. З натуральними будьте обережні: вони можуть кришитися. Тоді дійте обережно і не поспішайте. З практикою ви швидко навчитеся відкривати пляшки легко і впевнено — майже як професіонал!

182
