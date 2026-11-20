Як прикрасити ялинку

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Мода на новорічні прикраси постійно змінюється. Ще нещодавно популярними були великі банти, оксамитові стрічки та ялинки, оформлені в одній колірній гамі. Однак напередодні Різдва 2026 року дизайнери дедалі частіше звертаються до декору, який був популярним кілька десятиліть тому.

Цього сезону на ялинки повертається прикраса, знайома багатьом із дитинства. Вона додає святковому дереву блиску, красиво відбиває світло гірлянд і не потребує дорогого оформлення.

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Яка ялинкова прикраса повернулася в моду

Одним із різдвяних трендів 2026 року стала ламéта (Lametta) — тонкі блискучі нитки, які звисають із гілок ялинки. В Україні подібну прикрасу добре знають як ялинковий дощик. Як пише видання Fashion.hr, після кількох сезонів популярності великих бантів та стрічок у святковий декор повертається мода на блискучі металізовані нитки.

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Раніше ними часто прикрашали майже всю ялинку. Сріблясті смужки звисали з гілок, нагадуючи крижані бурульки, а у світлі гірлянд створювали ефект мерехтіння.

Особливо популярним такий декор був у другій половині XX століття. Згодом його почали витісняти сучасніші прикраси, а блискучий дощик дедалі частіше асоціювався зі старими сімейними фотографіями та різдвяними фільмами. Тепер ця прикраса знову привернула увагу дизайнерів.

Повернення дощика відзначають і в британському журналі House Beautiful, який включив блискучий декор до різдвяних тенденцій 2026 року.

Як прикрашати ялинку дощиком 2026 року

Сучасний спосіб використання ламети дещо відрізняється від того, який був популярний раніше. Якщо колись ялинку могли майже повністю вкривати блискучими нитками, то сьогодні дизайнери частіше використовують їх як окремі декоративні акценти.

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Дощик розміщують невеликими пасмами на кінчиках гілок, дозволяючи ниткам вільно звисати вниз. Завдяки цьому вони нагадують тонкі бурульки та відбивають світло гірлянд.

Найкраще такий декор поєднується з простими ялинковими прикрасами, які не перевантажують загальну композицію.

Новорічна ялинка 2027

Сріблястий дощик

Сріблясті нитки особливо красиво виглядають на темно-зелених гілках. Вони створюють ефект морозного блиску та добре поєднуються з прозорими скляними кульками.

Для такої ялинки можна використати:

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сріблястий дощик;

прозорі або білі кульки;

невеликі скляні прикраси;

гірлянду з теплим білим світлом.

Цей варіант підійде тим, хто хоче отримати святкове, але стримане оформлення.

Золотистий дощик

Золоті нитки додають ялинці теплішого та більш урочистого вигляду.

Особливо вдало вони поєднуються з темно-червоними, бордовими та винними відтінками. Таке оформлення нагадує традиційний різдвяний декор.

Щоб ялинка не виглядала перевантаженою, достатньо обрати кілька кольорів і не використовувати надто багато різних прикрас одночасно.

Чому старі ялинкові прикраси знову стають популярними

Повернення дощика пов’язане із загальною тенденцією до ностальгійного святкового декору. Останніми роками дедалі більше уваги приділяють прикрасам, які нагадують про сімейні традиції та Різдво минулих десятиліть.

Це можуть бути скляні фігурки, різнокольорові кульки, старі гірлянди та інші декоративні елементи, що зберігалися вдома багато років.

При цьому сучасне оформлення не обов’язково має повністю повторювати минуле. Старі прикраси можна поєднувати з новими, створюючи власний святковий стиль.

Ще одна перевага такого тренду — можливість використати декор, який уже є вдома. Для оновлення ялинки не потрібно щороку купувати повний набір нових іграшок.

Чи безпечно прикрашати ялинку дощиком

Попри популярність блискучого декору, з ним потрібно бути обережними, якщо вдома є коти. Тонкі нитки можуть привертати увагу тварин, які сприймають їх як іграшку. Якщо кіт проковтне дощик, він може застрягнути в травному тракті та спричинити небезпечні ускладнення.

Власникам котів, особливо тих, які люблять гратися з ялинкою, краще відмовитися від тонкого дощику та вибрати безпечніші декоративні елементи.

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