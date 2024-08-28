Забутий секрет з 90-х років минулого століття: як правильно смажити котлети, щоб вони не прилипали

Котлети — найпопулярніший вибір до будь-якого гарніру серед українців. Однак, інколи зі смаженням цієї страви виникають певні труднощі.

Хоча смаження котлет неможливо назвати надскладним процесом, проте він супроводжується деякими неприємними нюансами, які можуть повністю звести нанівець всі старання кулінара.

Насамперед, це бризки розпеченої олії, які потім доводиться відмивати з плити. Якщо забути про фартух, то можна навіть зіпсувати й одяг.

Не менш дратівлива проблема — прилипання сирих котлет до сковорідки. Дехто вирішує цю проблему за допомогою панірування, але хрустку оболонку полюбляють далеко не всі. Однак в 90-х роках минулого століття існував один цікавий трюк, який вирішував саме цю проблему.

Під час наступного смаження котлет на сковороді візьміть невеликий рулон спеціального пергаменту, який має силіконове покриття. Папір слід вистелити на дно посуду так, щоб його краї трішки виходили за межі сковорідки.

Тепер можете налити 3-4 ст. ложки олії, розігріти її і починати смажити котлети, як ви це робите зазвичай. Завдяки силіконовому покриттю котлети навіть без панірування не будуть прилипати. Ще одним не менш приємним бонусом буде те, що вам не доведеться довго відмивати сковорідку від жиру. Достатньо буде просто викинути шматок рулону в сміттєве відро.

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