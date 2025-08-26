Забутий формат туризму: як хаос у світі змусив нас повернутися у минуле

Люди все частіше обирають пакетні тури для спокуйної відпустки

У світі несподівано зріс попит на пакетні тури, які ще десять років тому вважалися застарілим форматом. Нестабільність, загрози війн, лісові пожежі та масові страйки спонукають туристів шукати надійніший захист від ризиків.

Про це пише Financial Times з посиланням на аналітичні дані британського банку Barclays.

Витрати на подорожі, заброньовані через туристичні агентства, від 2021 року постійно зростають і вже перевищують загальні витрати на подорожі. У травні цього року кількість бронювань через турагентів зросла на 11% порівняно з 3,5% зростання авіаквитків.

Відродження ринку пакетних турів спостерігається на тлі збільшення затримок та скасувань рейсів через страйки, лісові пожежі та війни. За даними консалтингової компанії OC&C, загальний ринок пакетних турів, як очікується, зростатиме на 8% щорічно принаймні до 2028 року.

Захист від непередбачуваних обставин

За словами Шона Мортона, генерального директора британської компанії On the Beach, попит на пакетні тури зараз більший, ніж будь-коли, оскільки споживачі стали більш обізнаними про свої права. Наприклад, якщо клієнт забронював пакетний тур, він може розраховувати на захист згідно з Директивою ЄС про комплексні туристичні послуги, яка дозволяє скасувати поїздку за певних обставин.

Генеральний директор Jet2 Стів Гіпі зазначив, що у разі непередбачуваних подій, що можуть зіпсувати подорож за кордон, туристи, які забронювали пакетний тур в одного туроператора, краще підготовлені до таких обставин.

«Тільки уявіть, як важко отримати три різні відшкодування з трьох різних кредитних карток у трьох різних колцентрах», — сказав він.

Молоді туристи та модернізація

Цікаво, що молоді люди, які раніше були в авангарді «самостійного бронювання», тепер також все частіше обирають пакетні тури. Щоб залучити цю аудиторію, туроператори пропонують безвідсоткову розстрочку та розширюють перелік доступних напрямків. Такі компанії, як Jet2, змогли підвищити впізнаваність свого бренду серед молодих мандрівників завдяки вірусному контенту в Інтернеті.

Традиційні туроператори володіють власними готелями та літаками, що обмежує їхню гнучкість у роботі з нетиповими напрямками. Однак нові гравці ринку частіше використовують «легкі» моделі бізнесу, що дозволяє клієнтам створювати індивідуальні тури, але водночас отримувати такі самі переваги захисту, що й у традиційних пакетних турах.

