"Забутий" трюк з опаленням допомагає дешево зігрівати будинок без будь-яких гаджетів чи інструментів

Простий спосіб обігріву дому цієї зими / © unsplash.com

Ви можете підтримувати тепло у своєму домі цієї зими без установки дорогих пристроїв або використання спеціальних інструментів — і при цьому дуже дешево. Експерти радять скористатися «забутим» лайфгаком.

Про це йдеться на mirror.

З настанням холодів багато людей шукають способи обігріти житло дешевше. Одні з останніх методів включають спеціальні гаджети, які можна використовувати навіть у дорозі.

Фахівці, на які посилається видання, радять повернутися до простого «вікторіанського» способу, який допомагає економити цієї зими.

Суть методу проста: повісити важкі штори на дверях усередині квартири та за вхідними дверима, а під дверима додати звичайний ущільнювач.

Цей текстильний бар’єр затримує тепло у кімнатах, де ви реально перебуваєте. Жодних гаджетів і інструментів, підходить навіть орендарям, встановлюється за кілька хвилин.

Важкі штори зменшують втрату тепла через вікна приблизно на 33% на сучасних склопакетах і до 39% на старовинних вікнах з рамами-саше (дослідження Historic England).

Це дозволяє підвищити температуру у кімнаті на 1–2°C, особливо під час морозу вночі.

Якщо повісити штори неможливо, експерти радять інший простий метод: поставити фольгу за батареєю, щоб с римувати тепло у кімнаті. Це дешево і ефективно.

Якщо повісити штори неможливо, експерти радять інший простий метод: поставити фольгу за батареєю, щоб с римувати тепло у кімнаті. Це дешево і ефективно.