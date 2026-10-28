Забуваєте, навіщо зайшли до кімнати?: 5 тривожних ознак, які можуть свідчити про деменцію

Старий чоловік / © Pexels

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Погіршення пам’яті та сповільнення мислення можуть бути природною частиною старіння, однак деякі симптоми здатні вказувати на серйозніші когнітивні порушення. Фахівці пояснили, як відрізнити звичайну вікову забудькуватість від змін, які потребують медичного обстеження.

Про це пише видання Egeszseg Kalauz.

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Які проблеми з пам’яттю вважаються нормальними

З віком мозку може знадобитися більше часу, щоб опрацювати нову інформацію або пригадати знайомі слова й імена. Наприклад, людина може не відразу згадати потрібне слово під час розмови, забути, навіщо зайшла до кімнати, або витратити кілька хвилин на пошуки ключів чи окулярів.

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До природних вікових змін також належить зниження здатності одночасно зосереджуватися на кількох завданнях. Освоєння нових пристроїв і технологій може вимагати більше часу та повторень, ніж раніше.

Неврологи наголошують, що такі епізодичні труднощі самі по собі не означають розвитку деменції. Важливо, чи здатна людина зрештою пригадати потрібну інформацію, навчатися нового та самостійно виконувати звичні справи.

Які симптоми можуть свідчити про серйозніші порушення

Насторожити має не стільки сам факт забудькуватості, скільки її частота, прогресування та вплив на повсякденне життя. Зокрема, приводом для медичного обстеження можуть бути такі зміни:

людина неодноразово ставить те саме запитання, не пам’ятаючи попередньої відповіді;

губиться на добре знайомих маршрутах або не може знайти дорогу додому;

забуває важливі відомості, які добре пам’ятала протягом багатьох років;

регулярно неправильно називає звичні предмети або має помітні труднощі з мовленням;

перестає справлятися з повсякденними справами, які раніше виконувала без допомоги.

Такі симптоми особливо важливі, якщо вони виникають дедалі частіше. Зміни нерідко першими помічають близькі люди, які можуть порівняти теперішню поведінку людини з її звичним станом.

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Головна відмінність — здатність жити самостійно

За словами фахівців, одним із ключових критеріїв є те, наскільки проблеми з пам’яттю та мисленням обмежують самостійність людини. Якщо вона лише іноді забуває ім’я знайомого, це відрізняється від ситуації, коли їй дедалі важче виконувати звичні завдання або організовувати повсякденне життя.

Водночас забудькуватість не завжди пов’язана з деменцією. На пам’ять і концентрацію можуть впливати недостатній сон, стрес, зміни настрою та деякі лікарські препарати. Тому обстеження допомагає визначити можливу причину симптомів і з’ясувати, чи потребують вони лікування.

Фахівці радять звернутися до лікаря, якщо проблеми з пам’яттю посилюються, змінюють поведінку людини або заважають їй виконувати звичні справи. Не варто автоматично списувати такі зміни на вік: раннє виявлення причини може допомогти вчасно розпочати лікування та підтримати якість життя.

Нагадаємо, старіння організму не починається раптово з появою зморшок і не відбувається однаково в усіх людей. На цей процес впливають генетика, довкілля, спосіб життя, перенесені захворювання і доступ до медичної допомоги. Водночас навіть у віці понад 60 років, який традиційно вважають початком старості, можна зберігати активність, самостійність та ясність розуму.

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