Зачарує смарагдовою зеленню: де краще садити самшит і чи можна робити це біля будинку

Красивий декоративний кущ можна побачити в багатьох садах та парках. Його смарагдова зелень створює особливу атмосферу. Чи можна садити самшит біля будинку? Чи не зашкодить він?

Самшит біля будинку: переваги і недоліки

Самшит не лише має ефектний вигляд, він також дуже корисний, адже очищує повітря від шкідливих речовин, утримує вологу та здатний покращувати здоров'я.

Однак, садівники не радять садити самшит надто близько до будинку, адже цей кущик може пошкоджувати фундамент та засмічувати водостоки. Тому дуже важливо дотримуватися певних рекомендацій, забезпечивши між стіною будівлі та самшитом певну відстань.

Де краще садити самшит

Якщо ви хочете посадити самшит біля свого будинку, варто запам'ятати кілька важливих порад:

правильне місце — самшит дуже любить сонячне світло, а також дренований, родючий ґрунт, тому важливо переконатися, що ці умови виконані;

— самшит дуже любить сонячне світло, а також дренований, родючий ґрунт, тому важливо переконатися, що ці умови виконані; правила висаджування — обов'язково потрібно підготувати ямку, яка повинна мати ширину і глибину у 2-3 рази більшу від розміра самого куща. Додатково змішайте землю з органічними добривами (добре підійдуть перегній чи компост), а перед висаджуванням коріння куща занурте у воду на декілька годин. Після цього розташуйте кущ у ямі, засипте ґрунтом, утрамбуйте (але не сильно, щоб не пошкодити рослину);

— обов'язково потрібно підготувати ямку, яка повинна мати ширину і глибину у 2-3 рази більшу від розміра самого куща. Додатково змішайте землю з органічними добривами (добре підійдуть перегній чи компост), а перед висаджуванням коріння куща занурте у воду на декілька годин. Після цього розташуйте кущ у ямі, засипте ґрунтом, утрамбуйте (але не сильно, щоб не пошкодити рослину); належний догляд — самшит потрібно регулярно поливати, особливо під час довгого посушливого літнього періоду. Також кущик рекомендовано обрізати, щоб він був компактним. Не забувайте і про добрива. Також пам'ятайте, що самшит вразливий до певних хвороб і шкідників, тому потрібно проводити профілактику.

Також варто зазначити, що самшит може рости від 5 до 15 метрів у висоту, в залежності від сорту. Тому обирайте такий вид, який не перекриє доступу до будинку, не нашкодить електричним лініям. Звичайно, самшит можна і треба обрізати, утворюючи певну форму: колоновидну, кулясту.

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