Зачаття Івана Хрестителя 2025 року: дата, історія, традиції і сильна молитва

Коли Зачаття Івана Хрестителя 2025 року / © Pixabay

Реклама

Сам Христос у Євангелії сказав про нього: "Між народженими від жінок не було більшого від Івана Хрестителя".

Щороку 23 вересня православні християни святкують Зачаття святого Івана Предтечі. Його призначення було надзвичайним — стати голосом, що провіщає прихід Спасителя: "Той, Хто йде по мені, сильніший за мене: я не гідний навіть взути Йому сандалі. Він охрестить вас Святим Духом і вогнем".

У християнській традиції згадуються лише три чудесні зачаття — Пресвятої Діви Марії від святої Анни, Івана Хрестителя від праведної Єлисавети та Ісуса Христа від Пречистої Діви. Всі ці події тісно пов’язані між собою: зачаття Івана відбулося за пів року до Благовіщення, а його народження — рівно за шість місяців перед Різдвом Христовим.

Реклама

Історія свята Зачаття Івана Хрестителя

Традиція святкувати Зачаття Івана Предтечі виникла ще у V столітті в Константинополі. Її основою стала історія з Євангелія: у Палестині жили священик Захарія та його дружина Єлисавета. Вони щиро дотримувалися Божих заповідей, але, досягнувши старості, так і не мали дітей. Подружжя не полишало молитви, просячи у Господа нащадка.

Одного разу під час богослужіння біля жертовника Захарії з’явився Ангел. Переляканому священикові він звістив: "Не бійся, Захаріє, молитва твоя почута. Дружина твоя Єлисавета народить сина, і назвеш його Іоанном". Коли ж Захарія засумнівався у словах, Ангел, назвавшись Гавриїлом, сказав, що той залишиться німим до виконання пророцтва.

І справді — вийшовши з храму, священик не зміг промовити жодного слова, чим дуже здивував людей, які чекали на його благословення. Пророцтво здійснилося — Єлисавета, попри свій похилий вік, народила Іоанна, майбутнього Хрестителя Господнього. У ту саму мить Захарія знову заговорив. А Єлисавета, виконавши свою велику місію, недовго прожила після народження сина.

Традиції святкування в Україні

У храмах правили святкові літургії, під час яких згадували чудесне благовістя Захарії та Єлисавети. Люди йшли до церкви, аби подякувати за дар життя та попросити про здоров’я дітей і добробут родини.

Реклама

Жінки, які довго не могли завагітніти, вважали цей день особливо сприятливим для молитви. У народі вірили, що заступництво Івана Хрестителя допомагає подружжям отримати бажаних дітей.

У селах свято збігалося із завершенням збирання врожаю та підготовкою до зими. Господарі приносили в дім останні овочі з городу, закладали запаси зерна та консервацій, адже вважалося, що від цього залежатиме добробут наступного року.

На Зачаття Івана Хрестителя не бралися за важку працю, особливо за хатні ремонти чи будівництво. Вірили, що цього дня не можна сваритися або виношувати злі думки — інакше рік буде неспокійним.

Молитва на Зачаття Івана Хрестителя про заступництво

Просимо тебе, Хрестителю, законодавцю праведного життя, будь нашим заступником, який знищує стріли смерті. Віснику Христа, Йоане, свідку Божого Агнця, хрестителю Спасителя, будь нашим посередником: проси за нас Христа. Амінь.