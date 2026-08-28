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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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3 хв

Стиль 70-х знову в моді: зачіски, які стали головним трендом сезону

Зачіски 70-х знову актуальні завдяки поверненню моди на об’єм, природні хвилі, багатошаровість і невимушений гламур. Культові образи акторок і співачок того часу легко адаптуються до сучасних трендів і додають образу характеру.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Фарра Фосетт

Фарра Фосетт / © Associated Press

Естетика 70-х тріумфально повертається. Йдеться не лише про блузки та блейзери з підплічниками, джинси-кльош чи сукні з квітковими принтами. Ретро активно захоплює і світ зачісок. У моду знову повертається об’єм, багатошаровість, природні кучері та характерні укладки тієї епохи.

Які зачіски з 1970-х знову на піку популярності, розповіли стилісти виданню Vogue México y Latinoamérica.

Стилісти наголошують, що 70-ті — це десятиліттям самовираження, яскравої музики, психоделічних мотивів і безтурботної естетики бохо-шик. У зачісках це проявлялося у пишному об’ємі, недбалих шарах, чітких бокових проділах і природній текстурі волосся.

Щоб зрозуміти, чому цей тренд знову повертається, достатньо поглянути на ікони стилю 70-х — від Шер, Голді Хоун, Бріжит Бардо, Діани Росс, Джейн Біркін які прославилися своїми гламурними образами, а їхні пишні зачіски, об’ємне волосся та ефектні стрижки й сьогодні залишаються джерелом натхнення для стилістів.

Цього сезону дизайнери знову звернулися до цієї естетики. Бічний проділ можна було побачити на показах Fendi та Chanel, а об’ємні укладки та кудлаті стрижки — у Miu Miu та Stella McCartney. Тим часом Bottega Veneta, Altuzarra, Michael Kors і Christian Dior зробили ставку на надзвичайно довге волосся з натуральними кучерями.

Зачіска з динамічними хвилями

Задовго до культової «Рейчел» Дженніфер Еністон у «Друзях» світ підкорила Фарра Фосетт, яка знімалася у першому сезоні телесеріалу «Ангели Чарлі». У 1970-х її знаменита багатошарова «стрижка Фарра» з об’ємними хвилями та зачесаними кінчиками стала справжнім символом епохи. Саме її вважають попередницею сучасної стрижки «метелик».

Зачіска з невимушеними локонами

Одним із символів 1970-х став фільм «Бріолін», а разом із ним — образ Олівії Ньютон-Джон. Її недбалі кучері, які створюють ефект пір’я, швидко перетворилися на впізнаваний тренд тієї епохи й досі надихають стилістів.

Об’ємна зачіска з диско-локонами

Б’янка Джаггер, королева Studio 54, стала однією з головних ікон стилю 70-х. Її фірмовий боб з об’ємними локонами уособлював гламур і диско-естетику тієї епохи.

Пряма зачіска з проділом посередині

Американська співачка Шер — одна з головних ікон зачісок 70-х. Її дуже довге, пряме волосся з проділом посередині стало символом гламурного стилю епохи й досі залишається актуальним.

Недбалий пучок з розпущеним пасмом

Невимушені високі зачіски були популярними у 70-х. Прикладом цього є акторка і співачка Голді Гоун. Її платинове волосся часто було зібране в недбалі хвости чи пучки, а вільні пасма та чубчик обрамляли обличчя, додаючи образу легкості й водночас гламуру.

Зачіска з завитими всередину кінчиками

У 70-х акторка Даян Кітон популяризувала андрогінний стиль преппі. Її міді-стрижка до плечей і сьогодні залишається актуальним та позачасовим варіантом.

Зачіска з начосом

Напівпіднята зачіску з начосом — один із культових трендів 70-х. Її популяризували, зокрема, такі зірки, як Лінда Картер.

Зачіска з каскадом локонів

Кінолегенда Джулі Крісті також популяризувала одну з культових зачісок 70-х — каскадні кучері. Її особливість — напівзібране волосся, пасма, зачесані набік, і виразні локони, що створюють ефектний об’єм.

Нагадаємо, ми писали про те, що чубчик набік знову в моді.

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