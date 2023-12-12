Зачіски, від яких шаленіє увесь світ: відео зі стрижками набирають мільярди переглядів у TikTok

Пять найпопулярніших зачісок у мережі TikTok, які підходять для всіх типів обличчя на коротке і довге волосся.

Якщо ви раптом у пошуках гарної стильної зачіски, тоді можна розглянути ці п’ять варіантів, які підійдуть на коротке й довге волосся. Тим паче, модниці всього світу у захваті від цих стрижок. Розповідаємо, які зачіски зірвали джекпоти переглядів у соціальній мережі TikTok.

Раніше ми писали, яка французька стрижка стане хітом 2024: ідеальна для всіх типів волосся, рівно і гарно відростає.

Стрижка кінця дев’яностих: 1,4 мільярди переглядів

Які стрижки найпопулярніші у світі / Фото: pixabay.com

Ця зачіска пасує до будь-якої форми обличчя, тому шалено популярна в TikTok. Так, напевно кінець дев’яностих – занадто широке визначення, але саме ця стрижка належить до типу із густим чубчиком і має багато шарів, які надають об’єму тонкому волоссю. Тому дуже популярна серед голлівудських зірок та європейської аристократії.

Французька стрижка: 1 мільярд переглядів

Які стрижки найпопулярніші у світі / Фото: pixabay.com

Такі стрижки дуже популярні у світі завдяки своїй легкості та недбалості. Не залежно від того, яку ви вибере – боб чи каре, головне, щоб волосся невимушено лягало в об’ємну зачіску і мало природний здоровий вигляд. А ще таку стрижку не потрібно годинами укладати, тому вона і набрала шаленої популярності у мережі TikTok.

Стрижка "метелик": 1,8 мільярдів переглядів

Які стрижки найпопулярніші у світі / Фото: pixabay.com

Ця стрижка багатошарова, пасма в ній огортають обличчя, наче крила, тому вона отримала таку назву. Найкраще ця зачіска виглядатиме на прямому доглянутому волоссі, і пасуватиме вона абсолютно всім. Звісно, стрижка не підходитиме для кучерявих локонів.

Коси фулані: 19,7 мільйонів переглядів

Які стрижки найпопулярніші у світі / Фото: pixabay.com

Це наразі одна з найпопулярніших зачісок з косами у мережі TikTok. Коси фулані – це африканська захисна зачіска, яка передбачає плетення "колоски", що виплетені зверху вниз або навпаки. Одна з найвідоміших прихильниць такої зачіски – американська співачка Ріанна.

Стрижка-підкова: 1,2 мільярди переглядів

Які стрижки найпопулярніші у світі / Фото: pixabay.com

Стрижка-підкова підійде для тих, хто бажає створити розкішний силует і додати волоссю рухливості. Вона буде ідеальною для довгих локонів та волосся середньої довжини. Коли пасма лягають на спину, їхні кінчики укладаються в лінію, що створюють форму підкови. До того ж, така зачіска надає волоссю об’єму, тому дуже популярна в мережі TikTok.

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