Зачіски, які варто спробувати цього літа: вони в тренді, роблять на вигляд молодшою

Розповідаємо, які зачіски будуть в тренді літа 2024 року. Боб-каре залишається актуальною стрижкою для жінок будь-якого віку, а деякі моменти, якщо їх врахувати, освіжать зачіску та можуть зробити її більш актуальною.

Кроп-боб

Для спекотного літа стилісти пропонують кроп-баб, або дуже укорочений боб. Це абсолютно літня зачіска, з волоссям трохи довшим за звичайну коротку стрижку. Завдяки цьому через волосся спекотно не буде, хоча зібрати волосся у якийсь пучок чи хвостик буде майже неможливо.

Ця стрижка ідеально підійде на літо, адже вона відкриває шию та акцентує на всіх перевагах вашого обличчя. Кроп-боб ефектно виглядає як з чубчиком, так і без, як на прямому, так і на кучерявому волоссі.

Кроп боб

Стрижка "пісочний годинник"

Якщо ви любите довге волосся, пропонуємо стрижку "пісочний годинник", яка не лише приховує щоки, а й виділяє лінії тіла, обіцяє нам виглядати трохи стрункішою. Це багатошарова зачіска, яка підкреслює пропорції за допомогою цих самих шарів. Зазвичай стрижки обрамляють тільки вилиці, щелепу, ключиці, а через свою довжину «пісочний годинник» допоможе виглядати стрункішими навіть талії.

Довжина волосся має сягати найвужчої частини талії, підкреслюючи жіночу форму "пісочного годинника". Кінці повинні звужуватися навколо талії, що досягається за допомогою розумного укладання, щоб забезпечити правильний баланс основної маси волосся.

Стрижка "пісочний годинник"

Боб-кльош

По суті, стиль зачіски відтворює розкльошені джинси з широким низом. Інакше цю стрижку ще називають "дзвін". Така назва також вибрана неспроста, через те, що волосся від коренів до кінчиків поступово набуває об'єму та загалом нагадує дзвін. По всій довжині волосся виконується каскад, але дуже тонкими шарами. До стрижки "боб-кльош" можна додати каскадний чубчик, або чубчик-шторку.

Стрижка "боб-кльош" чи "дзвін" найкраще підходить для довжини волосся від плечей до середини лопаток.

Дана стрижка дуже проста в укладанні. Для цього потрібно попередньо обережно висушити коріння волосся рухом вниз, а потім за допомогою невеликої круглої щітки та мусу для укладання або термозахисного спрею виділити кінчики.

Стрижка "боб-кльош"

Ефект мокрого волосся

Ідея цієї зачіски полягає в тому, що волосся у будь-якій стрижці має виглядати вологим. Залежно від стрижки, як ви укладаєте волосся,можна мати спортивний вигляд або вигляд русалки. Можна носити розпущене та вологе волосся або причесати коріння та створити гладкий вигляд мокрого за допомогою спеціальних засобів.

Гідроволосся

Зібране волосся

В літній сезон, у спеку популярні зачіски із зібраним волоссям. Це не лише стильно, а й знову у тренді.

Зібране волосся

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