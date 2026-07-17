ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
34
Час на прочитання
3 хв

Зачіски 70-х знову в моді: топ-5 культових стрижок, які стали головним трендом літа-2026

Цього літа стилісти радять звернути увагу на багатошарові стрижки, повітряні локони та м’які чубчики — вони освіжають образ і роблять його більш сучасним.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Співачка Шер.

Співачка Шер. / © Associated Press

Зачіски 70-х опинилися в центрі уваги літа-2026 і повертаються до списку головних трендів. Об’ємне укладання, багатошарові стрижки, м’які хвилі та культові чубчики, які колись прославили зірок тієї епохи, знову підкорюють модні подіуми та соцмережі.

Які зачіски 70-х будуть найпопулярнішими цього літа, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Головна особливість зачісок 70-х — природний об’єм, легка недбалість і рух волосся. У моді були багатошарові стрижки, м’які локони, пишні чубчики та текстура, яка створювала ефект густого й живого волосся.

Популярність цих стрижок пояснюється їхньою універсальністю. Вони однаково добре пасують як довгому, так і короткому волоссю, додають зачісці об’єму та не потребують складного укладання.

У 70-х народилися зачіски, які стали справжньою класикою, пише VOGUE Germany. Серед найвідоміших — легендарна багатошарова стрижка Фарри Фосетт, хвилястий боб Діани Росс і пряме волосся з чубчиком у стилі Джейн Біркін. Сьогодні стилісти переосмислюють ці культові образи, додаючи їм сучасності, зробивши укладки більш легкими та природними.

Стрижка «метелик»

Стрижка «метелик» (Butterfly Cut) — це довге волосся з великою кількістю шарів, завдяки чому зачіска має легкий, об’ємний і рухливий вигляд. Її головна особливість — коротші пасма біля обличчя, що плавно переходять у довжину. Це створює ефект пишної зачіски без втрати довжини волосся. Укладка нагадує культовий образ американської акторки Фарри Фосетт, яка зробила багатошарову стрижку одним із символів 70-х.

Стрижка «метелик» пасує власницям середнього та довгого волосся. Має гарний вигляд із м’якими локонами чи природною текстурою волосся.

Довге пряме волосся

Ще один культовий тренд 70-х — довге, гладке волосся з рівним проділом посередині. Саме таку зачіску свого часу прославила британська акторка й співачка Джейн Біркін.

Зачіска найкраще має вигляд на довгому або волоссі середньої довжини. Її можна доповнити легкою чубчиком або залишити відкритий лоб. Головний секрет цього образу — доглянуте волосся з природним блиском, легким рухом і мінімумом засобів для укладання.

Волосся середньої довжини з чубчиком

Зачіска середньої довжини з м’яким чубчиком — ще один знаковий тренд 70-х. Її популяризувала також акторка Джейн Біркін.

Головна особливість цієї зачіски — волосся до плечей або трохи нижче, доповнене легким, злегка розрідженим чубчиком. Завдяки багатошаровості зачіска має природний об’єм, а пасма красиво обрамляють обличчя, роблячи риси м’якшими. Стрижка пасує більшості типів волосся — прямому, хвилястому та злегка кучерявому.

Довгі хвилі

Довге хвилясте волосся — культова зачіска 70-х, яку носили Cher та Стіві Нікс. Це одна з найбільш універсальних зачісок літа.

Головна особливість зачіски — довге волосся з м’якими природними хвилями, які мають легкий і невимушений вигляд. Вона чудово пасує власницям довгого волосся і легко поєднується як із прямим проділом, так і з чубчиком.

Короткий хвилястий боб

Короткий хвилястий боб популяризувала американська вокалістка Діана Росс, яка змінила коротку стрижку на об'ємний хвилястий боб і зробила його одним із символів епохи диско.

Зачіска має легкий і невимушений вигляд, а м'які хвилі додають волоссю текстуру і об'єму. Довжина до підборіддя або трохи нижче вдало підкреслює риси обличчя. Короткий хвилястий боб особливо пасує власницям тонкого волосся, адже візуально робить його густішим.

Нагадаємо, ми писали про те, що у моду повернулася культова стрижка 70–80-х - маллет. Якщо раніше вона асоціювали з рок-зірками, панк-культурою та сміливими образами, то сьогодні отримала сучасне переосмислення й дедалі частіше з’являється на модних подіумах та в соціальних мережах.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
34
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie