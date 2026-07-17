Зачіски 70-х знову в моді: топ-5 культових стрижок, які стали головним трендом літа-2026

Співачка Шер. / © Associated Press

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Зачіски 70-х опинилися в центрі уваги літа-2026 і повертаються до списку головних трендів. Об’ємне укладання, багатошарові стрижки, м’які хвилі та культові чубчики, які колись прославили зірок тієї епохи, знову підкорюють модні подіуми та соцмережі.

Які зачіски 70-х будуть найпопулярнішими цього літа, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Головна особливість зачісок 70-х — природний об’єм, легка недбалість і рух волосся. У моді були багатошарові стрижки, м’які локони, пишні чубчики та текстура, яка створювала ефект густого й живого волосся.

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Популярність цих стрижок пояснюється їхньою універсальністю. Вони однаково добре пасують як довгому, так і короткому волоссю, додають зачісці об’єму та не потребують складного укладання.

У 70-х народилися зачіски, які стали справжньою класикою, пише VOGUE Germany. Серед найвідоміших — легендарна багатошарова стрижка Фарри Фосетт, хвилястий боб Діани Росс і пряме волосся з чубчиком у стилі Джейн Біркін. Сьогодні стилісти переосмислюють ці культові образи, додаючи їм сучасності, зробивши укладки більш легкими та природними.

Стрижка «метелик»

Стрижка «метелик» (Butterfly Cut) — це довге волосся з великою кількістю шарів, завдяки чому зачіска має легкий, об’ємний і рухливий вигляд. Її головна особливість — коротші пасма біля обличчя, що плавно переходять у довжину. Це створює ефект пишної зачіски без втрати довжини волосся. Укладка нагадує культовий образ американської акторки Фарри Фосетт, яка зробила багатошарову стрижку одним із символів 70-х.

Стрижка «метелик» пасує власницям середнього та довгого волосся. Має гарний вигляд із м’якими локонами чи природною текстурою волосся.

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Довге пряме волосся

Ще один культовий тренд 70-х — довге, гладке волосся з рівним проділом посередині. Саме таку зачіску свого часу прославила британська акторка й співачка Джейн Біркін.

Зачіска найкраще має вигляд на довгому або волоссі середньої довжини. Її можна доповнити легкою чубчиком або залишити відкритий лоб. Головний секрет цього образу — доглянуте волосся з природним блиском, легким рухом і мінімумом засобів для укладання.

Волосся середньої довжини з чубчиком

Зачіска середньої довжини з м’яким чубчиком — ще один знаковий тренд 70-х. Її популяризувала також акторка Джейн Біркін.

Головна особливість цієї зачіски — волосся до плечей або трохи нижче, доповнене легким, злегка розрідженим чубчиком. Завдяки багатошаровості зачіска має природний об’єм, а пасма красиво обрамляють обличчя, роблячи риси м’якшими. Стрижка пасує більшості типів волосся — прямому, хвилястому та злегка кучерявому.

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Довгі хвилі

Довге хвилясте волосся — культова зачіска 70-х, яку носили Cher та Стіві Нікс. Це одна з найбільш універсальних зачісок літа.

Головна особливість зачіски — довге волосся з м’якими природними хвилями, які мають легкий і невимушений вигляд. Вона чудово пасує власницям довгого волосся і легко поєднується як із прямим проділом, так і з чубчиком.

Короткий хвилястий боб

Короткий хвилястий боб популяризувала американська вокалістка Діана Росс, яка змінила коротку стрижку на об'ємний хвилястий боб і зробила його одним із символів епохи диско.

Зачіска має легкий і невимушений вигляд, а м'які хвилі додають волоссю текстуру і об'єму. Довжина до підборіддя або трохи нижче вдало підкреслює риси обличчя. Короткий хвилястий боб особливо пасує власницям тонкого волосся, адже візуально робить його густішим.

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Нагадаємо, ми писали про те, що у моду повернулася культова стрижка 70–80-х - маллет. Якщо раніше вона асоціювали з рок-зірками, панк-культурою та сміливими образами, то сьогодні отримала сучасне переосмислення й дедалі частіше з’являється на модних подіумах та в соціальних мережах.

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