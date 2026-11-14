Зачіски, які молодять: трендові стрижок для жінок 50+

Ніколь Кідман. / © Associated Press

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Колись існувало негласне правило: після 50 років жінкам не варто носити довге волосся. Мовляв, з віком потрібно відмовитися від розкішних локонів на користь короткого боба або ще лаконічнішої стрижки. Однак сьогодні такі обмеження залишилися в минулому.

Які зачіски найкраще пасують жінкам після 50, розповіли hair-експерти видання Vogue España.

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Перукар Джордж Нортвуд називає застарілим переконання про те, що панянкам після 50 років потрібно обов’язково стригтися коротко. За його словами, значення має не довжина волосся, а вдало підібрана стрижка та його стан. Зачіска має допомагати почуватися впевнено, відображати характер і особистий стиль.

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Як доглядати за волоссям

Єдине правило, якого справді варто дотримуватися, — ретельний догляд. З віком волосся може ставати сухішим, жорсткішим і ламкішим, зокрема через втрату природного пігменту.

Перукарі радять регулярно підстригати кінчики і підтримувати волосся зволоженим та живленим. Зокрема, варто використовувати живильну маску щонайменше раз на тиждень.

Також фахівець радить звернути увагу на збалансоване харчування з достатньою кількістю зелених листових овочів. За потреби можна обговорити з лікарем додаткове вживання омега-3.

Як додати об’єму довгому волоссю

Щоб волосся мало густіший і здоровіший вигляд, стилісти рекомендують не обмежуватися домашнім доглядом, а періодично пробити професійні процедури, спрямовані на зміцнення структури волосся.

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Важливо також правильно підібрати засоби для домашнього використання. Незмивні доглядові продукти допомагають підтримувати гладкість, блиск і полегшують укладання. Особливо це актуально для тонкого волосся, якому часто бракує природного об’єму.

Які зачіски пасують жінкам після 50 років

Під час вибору стрижки стилісти радять враховувати форму обличчя, структуру волосся та його густоту. Вдалим рішенням можуть стати м’які шари й текстурований чубчик: вони допомагають підкреслити очі, вилиці та зробити образ виразнішим.

Hair-експерти радять надихатися зачісками знаменитостей. Зіркові стилісти часто використовують різну довжину пасом і відтінки волосся, щоб підкреслити риси обличчя та освіжити зовнішність.

Серед зірок, які доводять, що довге волосся має чудовий вигляд у будь-якому віці, — Демі Мур, Моніка Беллуччі, Сара Джессіка Паркер, Джуліанна Мур, Наомі Кемпбелл і Джеррі Голл.

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Довге пряме волосся

Гладке довге волосся з рівним зрізом — класика, яка ніколи не виходить із моди. Така зачіска має елегантний вигляд і особливо ефектно поєднується з природним блиском та доглянутими кінчиками.

Гладкі коси

Акуратно заплетені коси — вдалий варіант для тих, хто хоче зібрати довге волосся та водночас мати стильний вигляд. Особливо актуальні гладкі зачіски без вибитих пасом, із чітким проділом і ретельно зафіксованим волоссям.

Природні хвилі

Легкі хвилі додають волоссю об’єму та руху, створюючи невимушений образ. Така зачіска не потребує ідеальної укладки — достатньо підкреслити природну текстуру пасом.

Проділ посередині

Рівний проділ посередині голови допомагає створити симетричний і витончений образ. Він гармонійно поєднується як із прямим волоссям, так і з м’якими хвилями та підходить для повсякденних і вечірніх зачісок.

Максимальний об’єм

Об’ємне волосся з пишними коренями та піднятими пасмами знову привертає увагу. Така укладка робить зачіску виразнішою, додає образу розкоші та особливо ефектно має вигляд на довгому волоссі.

Природні кучері

Власницям кучерявого волосся стилісти радять не приховувати природну текстуру, а навпаки — підкреслювати її. Чітко окреслені локони додають образу характеру, а правильний догляд допомагає уникнути пухнастості та сухості.

Пляжні хвилі

Недбалі хвилі з ефектом волосся після відпочинку на морі залишаються популярним варіантом укладки. Вони створюють легкий, розслаблений образ і додають довгому волоссю природного об’єму.

Філірований чубчик

Легкий чубчик із м’яко прорідженими пасмами делікатно обрамляє обличчя та робить зачіску більш повітряною. Він плавно переходить у довжину волосся, тому не створює різкого контрасту й добре поєднується з багатошаровими стрижками.

Недбалі хвилі

Трохи розтріпані локони створюють ефект невимушеної укладки без надмірної старанності. Така зачіска додає волоссю текстури, руху й пасує тим, хто віддає перевагу природним образам.

Ідеально гладке волосся

Максимально випрямлене волосся з рівною текстурою та без зайвого об’єму біля коренів — вибір для прихильниць мінімалізму. Така укладка має особливо стильний вигляд на довгих пасмах із рівним зрізом і доглянутими кінчиками.

Нагадаємо, раніше стилісти і перукарі назвали найкрутіші стрижки цієї осені.

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