Задобрити Дракона: п'ять найкращих рецептів десертів на Новий 2024 рік

Як же можна обійтися без солодощів на новорічному святковому столі? Тим більше, що символ прийдешнього року — Дракон — просто обожнює смаколики.

Зелений Дерев'яний Дракон — справжній ласун, який полюбляє все смачне та солодке. Тому на новорічному святковому столі не обійтися без десертів. До речі, не обов'язково готувати щось складне. Існують рецепти смачних, але простих страв, які сподобаються як вашим гостям, так і символу прийдешнього року.

Струдель з морозивом

Струдель з морозивом / Фото: Unsplash

Спробуйте спекти один з найноворічніших десертів — струдель з грушами та морозивом. Ви точно не пожалкуєте.

Інгредієнти:

500 г листкового тіста;

3 шматка білого хліба на сухарики;

1 яйце;

200 г вершкового морозива.

Для начинки:

1 столова ложка родзинок;

1 склянка очищених волоських горіхів;

1 лимон;

3 грушки;

2 столові ложки цукру;

2 шт гвоздики;

0,5 чайної ложки меленої кориці;

1 пакетик ванільного цукру;

цукрова пудра для посипання.

Процес приготування:

Розморожені листи тіста складіть один на одного та розкатайте, щоб вийшов квадрат 30*30 см. Покришіть сухарики, посипте ними поверхню тіста. Край тіста потрібно залишити вільним від крихт. Родзинки розпарте у гарячій воді, волоські горіхи подрібніть. Груші очистіть від шкірки та наріжте кубиками, збризніть лимонним соком, щоб не потемніли. На дно каструлі підлийте води, всипте цукор і розчиніть його на повільному вогні. Кип'ятити потрібно близько 1 хвилини, щоб вийшов сироп. Додайте груші, родзинки, а також гвоздику, корицю, ванільний цукор і варіть без кришки, поки не випарується вся рідина. Наприкінці обов'язково приберіть гвоздику. Охолодіть та змішайте з горіхами. Розкладіть начинку рівномірно на тісто, краї змастіть збитим яйцем та згорніть у тугий рулет. Струдель викладіть на деко, верх змастіть залишками яйця. Випікайте за температури 200 градусів 17-20 хвилин. Готовий струдель остудіть, присипте цукровою пудрою.

Подавати з кульками морозива.

Панакота

Панакота / Фото: Unsplash

Цей італійський рецепт наче спеціально придуманий для святкового столу. Готується він дуже швидко, а його смак задовільнить справжніх гурманів.

Інгредієнти:

350 мл молока;

10 г желатину;

1 стручок ванілі;

1 апельсин на цедру;

1 столова ложка мигдального лікеру.

Для соусу:

200 г свіжих ягід;

50 г темного бальзамічного оцту;

20 г цукру.

Процес приготування:

Залийте желатин 100 мл холодного молока, залишіть для набухання на 15 хвилин. Зніміть апельсинову цедру, розріжте навпіл стручок ванілі і вийміть з нього насіння. В молоко, яке залишилося, додайте апельсинову цедру, цукор, ванільне насіння та ванільний стручок. Поставте на вогонь, доведіть до кипіння і зніміть з плити. Тепер туди ж додайте желатин, ще раз все прогрійте. Зніміть з вогню і процідіть у окремі формочки. Тепер можна приготувати ягідний соус. Для цього пересипте ягоди цукром, обсмажте на сковороді 2-3 хвилини, поки цукор не розтопиться. Додайте оцет, перемішайте, зніміть з вогню. Дайте настоятися 5 хвилин. Формочки з панакотою опускаєте в гарячу воду на 1-2 секунди, зверху поливаєте соусом і ставите на блюдо для сервірування.

Ванільно-вершковий десерт

Ванільно-вершковий десерт / Фото: Unsplash

Краще подавати його у креманках, так він буде виглядати більш святково. Тим більше, що символ року, Дракон, любить все красиве.

Інгредієнти:

0,5 л молока;

3 яйця;

1 пакетик ванільного цукру;

100 г цукру;

1 столова ложка борошна;

2 столові ложки крохмалу.

Процес приготування:

Збийте яйця з цукром та ванільним цукром до утворення пишної білої піни. Не припиняючи збивати, додайте крохмал та борошно. Підігрійте молоко і влийте у яєчну масу тонкою струйкою. Поставте все разом над водяною парою, постійно помішуючи, доведіть до загустіння. Розкладіть по креманках, зверху змастіть невеликою кількістю вершкового масла, щоб на поверхні крему не було неприємної скоринки.

Подавати слід охолодженим.

Пудинг з цукатами

Пудинг з цукатами / Фото: Unsplash

Дракон великий любитель всіх хлібобулочних виробів. Тому його можна почастувати хлібним пудингом, щоб "задобрити". До речі, цей цікавий рецепт прийшов до нас з єврейської кухні.

Інгредієнти:

500 г "вчорашньої" булки;

7 столових ложок вершкового масла;

750 мл молока;

4 яйця;

150 г цукрового піску;

1 чайна ложка ванільного цукру;

дрібка солі;

100 г цукатів;

3 грушки;

100 г мигдалевих пелюсток.

Процес приготування:

Наріжте "вчорашню" булку на скибки та обсмажте в духовці, розігрітій до 200 градусів, протягом 5 хвилин. Потім змастіть кожен шматочок вершковим маслом. Змішайте молоко з яйцями, цукром, ванільним цукром, сіллю. В жароміцну форму викладаєте шматочки булки під кутом 45 градусів один на одного. Посипте половиною цукатів. Зверху на цукати викладіть половину очищених груш, залийте половиною молочно-яєчної суміші. Повторіть знову всі шари. Зверху посипте мигдалевими пелюстками. Випікати 50 хвилин у розігрітій до 190 градусів духовці.

Десерт з хурмою

Десерт з хурмою / Фото: Unsplash

Дракон дуже любить різноманітні фрукти. Тим більше йому до душі точно припаде яскрава хурма, яка відрізняється терпкуватими нотками.

Інгредієнти:

6-7 шт хурми середнього розміру;

1 склянка густих вершків;

1 склянка цукру;

2 столові ложки борошна;

1 пакетик ванільного цукру;

2 яйця;

1 л води;

1 апельсин.

Процес приготування:

Спочатку потрібно зварити у сиропі хурмі. Для цього розчиніть у воді цукор і доведіть суміш до кипіння. Потім обережно перекладіть в сироп хурму, зменшіть вогонь до маленького і варіть 3-4 хвилини. Після цього одразу зніміть з вогню. З апельсина зніміть цедру, видавіть сік та процідіть його. Додайте у гарячий сироп з хурмою, залишіть остужатися за кімнатної температури. Акуратно дістаньте з сиропу хурму, зніміть з неї шкірку, перекладіть в форму для запікання. Окремо збийте яйця з ванільним цукром та цукром до білої піни. Додайте наприкінці борошно і вершки.

Вершкову масу потрібно вилити на хурму, випікати у духовці за температури 180 градусів 15-20 хвилин.

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