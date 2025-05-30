Зафарбовуємо сивину без фарби в домашніх умовах: все, що вам потрібно, це одна популярна спеція

Як зафарбувати сивину без фарби / © Pixabay

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Мова йде про корицю. Вона є не лише запашною приправою для страв і напоїв, але й несподіваним помічником у догляді за волоссям. Спеція здатна не тільки освіжити вигляд зачіски, надавши локонам природного блиску, а й м’яко замаскувати сивину, надаючи пасмам теплий, делікатний відтінок. Що потрібно робити?

Чи можна зафарбувати сивину корицею

За регулярного застосування в масках, кориця дійсно здатна зробити сиве волосся золотистим або рудуватим на вигляд. Завдяки цьому сивину можна гармонійніше поєднати з основною масою волосся — особливо, якщо ваш природний колір має теплі нотки. Завдяки цьому сиве волосся стає менш контрастним і помітним.

Кориця не лише делікатно тонує, вона діє як натуральний кондиціонер: допомагає зміцнити структуру волосся, робить його гладеньким, шовковистим і приємним на дотик.

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Єдиний нюанс — ефект не є стійким, тому процедуру варто повторювати приблизно щотижня. Проте це чудовий варіант для тих, хто хоче делікатно висвітлити темне волосся або трохи приглушити світле.

Як зафарбувати сивину корицею: інструкція

Для створення натуральної маски для тонування волосся, змішайте 5 ст. ложок меленого порошку кориці з ⅓ склянки оливкової олії. Ретельно перемішайте, повинна вийти густа, однорідна паста. Нанесіть її на волосся, рівномірно розподіливши по всій довжині, а потім накрийте голову поліетиленовою шапочкою. Засіб потрібно залишити діяти на одну годину, після чого змивати теплою водою.

Обережно: кориця має виражену зігрівальну дію, тому не варто тримати маску надто довго, щоб уникнути подразнення шкіри голови.

Також можна приготувати не маску, а делікатний ополіскувач для більш свіжого кольору або пом’якшення сивини. Для цього залийте 2 ст. ложки кориці 500 мл гарячої води. Дайте суміші настоятись до повного охолодження, після чого процідіть. Використовуйте цей настій для ополіскування волосся після миття. Хоч ефект буде менш вираженим, ніж від маски, цей метод — швидкий і зручний спосіб зробити відтінок волосся теплішим і глибшим.

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Увага: перед першим застосуванням будь-якого засобу на основі кориці проведіть тест на чутливість — нанесіть невелику кількість суміші на шкіру, щоб переконатися у відсутності алергічної реакції.