Вагітність-сюрприз: дівчина дізналася про дитину за 17 годин до її народження

Вагітність / © Freepik

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20-річна Шарлотта пережила неймовірний досвід: вона народила свою першу дитину лише через 17 годин після того, як дізналася, що вагітна.

Своєю історією, яка стала вірусною, Шарлотта, відома в TikTok як Charlotte-Maddison, поділилася у відео, опублікованому 11 липня.

Вона помітила зміни у своєму тілі. Шарлотта трохи поправилася. Їй довелося носити джинси на два розміри більше. Але вона не думала, що це вагітність. Шарлотта була у стосунках два з половиною роки. Вона вважала, що набрала вагу через «щасливі стосунки». Також у її житті було багато стресу. Тому вона не хвилювалася через зміни.

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Шарлотта мала регулярні місячні. Вона також приймала протизаплідні таблетки. 6 червня Шарлотта пішла до лікаря. Вона хотіла перевіритись на алергію на глютен. Лікар зробив кілька аналізів. Серед них був тест на вагітність. Тоді лікар повідомив їй, що вона вагітна. Лікар припустив, що термін ще невеликий.

«Я, мабуть, трохи панікувала в цей момент, бо подумала: „Я ніяк не можу завагітніти“», — згадала Шарлотта.

Того ж дня вони з хлопцем вирушили на перше УЗД, де Шарлотта отримала справді вражаючу новину: дитині було «38 тижнів і 4 дні», тобто менше двох тижнів до повноцінних пологів.

«У цей момент ви можете майже зрозуміти, що я ніби втратила свідомість», — розповіла Шарлотта.

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На УЗД також виявили проблему з плацентарним мішком, що означало необхідність стимуляції пологів найближчим часом. У підсумку, Шарлотту госпіталізували до пологового відділення, і вона народила сина лише через 17 годин 21 хвилину після того, як дізналася про свою вагітність.

«Я не зовсім розуміла, що відбувається. Не знаю, як інакше це пояснити. Це був точно божевільний досвід», — поділилася вона.

Озираючись на свій стрімкий шлях до материнства, Шарлотта зазначила, що вона «щаслива і здорова». А вони з партнером «люблять бути батьками». Вона також надала підтверджуючі лікарняні документи, передбачаючи можливі сумніви глядачів щодо її неймовірної історії.

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