Захищалися від нечистої сили: українські прізвища, які мають "тваринне" походження

Українські прізвища, які походять від назв різних тварин та птахів, були досить поширеними. Це не випадково. Адже вони несли сакральний зміст.

Про цікаві українські прізвища, якими наші предки намагалися "захиститися" від нечистої сили, розповідають на генеалогічному ресурсі Рідні.

Найчастіше, щоб налякати нечисть, обирали різноманітних тварин чи птахів. Наприклад, боягузам часто давали прізвище Вовк, мудрим — Сова тощо.

Наприклад, найбільш популярним сьогодні в Україні є прізвище Вовк, яке налічує 23 412 носіїв. За поширенням воно займає 71 місце і найчастіше його можна зустріти на Наддніпрянщині, зокрема, в Києві, Кривому Розі, Дніпрі.

Ще одне "тваринне" прізвище Заєць давали людям, які мали сиве чи біле волосся. В сучасній Україні налічується приблизно 13 740 його носіїв. А за поширенням це родове ім'я займає 182 місце. Його також можна зустріти на Наддніпрянщині. А найбільше представників цього прізвища проживає у Києві, Харкові, Дніпрі, Полтаві.

Прізвище Сова менш розповсюжене і налічує 4504 носіїв, посідаючи 838 місце. Найчастіше його можна зустріти на Волині, зокрема в Хмельницькому. Але представники цього родового імені також живуть в Києві, Харкові, Запоріжжі, Дніпрі.

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