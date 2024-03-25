Захищають від біди та лихого ока: ось які квіти варто посадити біля будинку

Більшість з нас садять квіти біля будинку, щоб надати ділянці привабливого вигляду. Але ще наші предки помітили, що деякі рослини допомагають також захистити оселю від лихого ока.

Квітник можна назвати не лише окрасою дому, але й певним оберегом від сил зла. Тож обирайте для висаджування ті квіти, які несуть позитивну енергію, та захищатимуть вас і членів вашої родини від біди.

Чорнобривці

Чорнобривці здавна пов'язувалися у матерів із синівською любов'ю, а у дітей з батьківським домом. Часто ці квіти молоді дівчата вплітали в віночки, адже вони асоціювалися з палкими почуттями. Вважалося, якщо висадити чорнобривці біля будинку, коханий точно не забуде дорогу до нього. А ще, за повір'ями, ці пахучі та яскраві квіти здатні вберегти оселю та її мешканців від злих духів.

Мальва

У наших пращурів квіти мальви асоціювалися з вірою, мудрістю, коханням, надією на щасливе майбутнє. За народними повір'ями, в цю рослину вселяються душі покійних предків, які захищають будинок від негативної енергетики. Раніше існувала традиція висаджувати мальви попід парканом, щоб на подвір'я дому не змогли зайти люди зі злими намірами. А якщо взяти квітку з собою у подорож, то обов'язково повернешся додому.

Які квіти захищають будинок: барвінок / Фото: Unsplash

Барвінок

Маленька та часто непримітна квітка в наших пращурів вважалася справжнім символом кохання. Нею прикрашали весільні короваї, молоді дівчата вплітали її у свої вінки, щоб звернути увагу парубків. Барвінок часто садили і біля будинку. Згідно з легендою, п'ять пелюсток цієї квітки подарують щасливе життя молодому подружжю. Перша пелюстка — символ краси, друга — ніжності, третя — пам'яті, четверта — злагоди, ну а п'ята відповідає за вірність у парі. А ще здавна вірили, що барвінок захищає оселю від лихого ока і заздрощів зі сторони сусідів.

М'ята

Існувало повір'я, що м'ята допомагає відштовхувати злих духів, притягує багатство, добробут та успіх. Саме тому раніше листочки цієї рослини зберігали поряд з грошима, носили в ладанках. Наші предки вірил, що завдяки аромату м'яти на подвір'я не зможе зайти нечиста сила.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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