Захистять від негативної енергетики: посадіть біля будинку ці дерева — і буде вам щастя

Українці споконвіків шанували дерева, які допомагали захищати будинок та членів родини від зла. Тому до нас дійшло багато повір'їв про те, які дерева варто посадити на подвір'ї біля будинку.

Горобина

Згідно з українськими традиціями, біля будинку обов'язково повинна рости горобина. Це дерево допомагає захистити оселю та ваших рідних, адже його ягоди проганяють злих духів та нечисту силу.

Модрина

Кажуть, що це дерево приносить спокій всім тим, хто живе у будинку, поряд з яким воно росте. Модрина заспокоює емоції, допомагає відшукати найкраще рішення проблеми. Якщо в вашій родині часто виникають сварки та непорозуміння, слід посадити на подвір'ї молоду модрину.

Клен

Здавна вірили, що саме це дерево має особливу здатність боротися з негативною енергетикою. Якщо посадити клен біля будинку, то ви обов'язково привернете до себе успіх та щастя.

Верба

Це дерево як в прямому, так і в переносному розумінні, славиться своєю гнучкістю. А тому допоможе вам краще орієнтуватися у будь-якій ситуації, навіть надзвичайно складній.

Яблуня

Наші пращури вірили, якщо посадити молоду яблуню під вікном спальні молодої дівчини, то вона принесе їй красу, молодість, щастя та довголіття. У фольклорі часто можна зустріти твердження, що це дерево дарує добробут та благословіння.

Береза

Вона також була відома у народі як "дерево життя". А тому асоціювалася з родючістю. Також береза захищає оселю, біля якої росте, від злого впливу, допомагає зцілити, зменшити прояви депресії, відігнати нічні жахіття.

Вишня

Здавна вірили, що це дерево є символом удачі, воно приносить в оселю добробут, гармонію. Також наші предки вважали, якщо посадити в саду вишню, то покращиться самопочуття і відступлять хвороби.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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