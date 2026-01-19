ТСН у соціальних мережах

Заготівля дров 2026 року: як легально рубати дерева і не порушити закон

Деревина й досі залишається важливим джерелом тепла для багатьох жителів сіл та власників приватних будинків.

Заготівля дров 2026: правила

Заготівля дров 2026: правила / © pexels.com

Навіть у тих регіонах, де є газопостачання, люди часто використовують дрова як додаткове або економне опалення. Багато хто намагається заготовляти дрова самостійно, але робити це можна не скрізь.

2026 року питання законності заготівлі дров на земельних паях регулюється 91 статтею Земельного кодексу України.

Де рубати дерева не можна

Всі ліси та лісосмуги належать до державного лісового фонду й перебувають під охороною. Самовільне вирубування дерев уздовж доріг, на запасних землях чи ділянках, що належать місцевим радам, заборонене.

Якщо виникає нагальна потреба у заготівлі деревини, потрібно отримати офіційний дозвіл:

  • у межах населеного пункту — від сільської або міської ради;

  • за межами населеного пункту — від районної державної адміністрації.

Коли можна рубати на своєму паї

Дерева, що ростуть безпосередньо на приватному земельному паї, можна спилювати без спеціальних дозволів. Такі ділянки мають сільськогосподарське призначення, і власник має право доглядати за землею та утримувати її у належному стані.

Якщо пай заростає деревами чи чагарниками та не використовується за призначенням, це вважається порушенням, що може призвести до адміністративної відповідальності.

Важливо працювати винятково на своїй ділянці. Спилювання дерев на чужому паї, навіть випадкове, може спричинити конфлікти та штрафи. Щоб цього уникнути, рекомендується чітко позначати межі своєї земельної ділянки.

Що робити після заготівлі дров

За Правилами пожежної безпеки в лісах України, після вирубування власник паю зобов’язаний прибрати залишки деревини та гілля. Сухі рештки можна спалювати лише поза пожежонебезпечним періодом. Інакше передбачені адміністративна відповідальність та штраф.

