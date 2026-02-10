Заготівля дров: де можна купити їх офіційно

Заготівля дров

Зима минає, проте через тривалі морози багато господарів зіткнулися з проблемою — запаси палива вичерпуються швидше, ніж очікувалося. Коли в оселі стає прохолодно, а до стабільного весняного тепла ще далеко, постає питання швидкого та законного поповнення запасів деревини.

Як офіційно придбати дрова через державний сервіс

Найбільш надійним способом є використання спеціалізованого державного порталу «ДроваЄ». Цей ресурс дозволяє замовити необхідний обсяг палива онлайн напряму у лісових господарств, уникаючи посередників та переплат.

Процес оформлення замовлення складається з кількох простих кроків:

Авторизація. Необхідно зайти на сайт «ДроваЄ» та підтвердити особу через систему ID.GOV.UA (наприклад, за допомогою BankID). Вибір локації. Після введення адреси доставки система автоматично запропонує найближчі доступні лісництва. Оформлення заявки. Оберіть тип деревини, її обсяг та надішліть запит постачальнику. Уточнення деталей. Дочекайтеся дзвінка від представника лісгоспу для підтвердження замовлення. Оплата. Розрахунок проводиться онлайн в особистому кабінеті користувача.

Важливі нюанси закупівлі:

Діє ліміт — одна особа може придбати до 15 кубометрів дров на рік.

Доставка оплачується окремо, а її вартість залежить від відстані до вашого населеного пункту.

Під час отримання замовлення обов’язково потрібно пред’явити паспорт та ідентифікаційний код.

Такий спосіб купівлі гарантує прозорість угоди та допоможе підтримати комфортну температуру у вашому домі до завершення холодів.