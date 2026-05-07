"Загублене місто" з величезною пірамідою: архітектор-аматор заявив про сенсаційне відкриття (фото)

Підводна піраміда біля Луїзіани спричиняє збої техніки Фото dailystar

Архітектор-аматор зі США заявив про сенсаційне відкриття — нібито він знайшов «загублене місто» з величезною пірамідою на дні Мексиканської затоки біля узбережжя Луїзіани. За його словами, загадкова споруда викликає збої в роботі компасів і навігаційної техніки, що вже порівнюють із «ефектом Бермудського трикутника».

Колишній архітектор Джордж Желе стверджує, що понад 50 років досліджував район поблизу островів Шанделер на сході Луїзіани. Він переконаний, що під водою приховані залишки стародавньої цивілізації, яка могла існувати близько 12 тисяч років тому — ще до завершення льодовикового періоду.

За словами Желе, на дні затоки розташовані сотні споруд, засипаних мулом. Найбільшу увагу привернула гігантська піраміда заввишки приблизно 85 м.

Дослідник вважає, що саме ця структура створює потужні електромагнітні аномалії. Він стверджує, що поруч із пірамідою компаси починають хаотично обертатися, а електронне обладнання на човнах виходить із ладу.

Місцевий рибалка Рікі Робін, який неодноразово возив Желе до місця досліджень, підтвердив дивну поведінку техніки.

«На човні перестає працювати буквально все. Вся електроніка поводиться так, ніби ти потрапив у Бермудський трикутник», — розповів він місцевому телеканалу WWL-TV.

Сам Желе назвав підводний комплекс «Кресцентіс». За його оцінками, споруди лежать приблизно на 9-метровій глибині та вкриті шаром мулу товщиною понад 30 м.

Дослідник припускає, що місто затонуло близько 11 700 років тому через підвищення рівня океану після завершення останнього льодовикового періоду. Він також заявляє, що розташування об’єкта має «географічний зв’язок» із Великою пірамідою Гізи в Єгипті.

Що відомо про гранітні брили

Одним із головних аргументів Желе є виявлені під водою гранітні брили. За його словами, у природному ландшафті Луїзіани такого каменю немає.

«Хтось транспортував мільярди каменів річкою Міссісіпі та зібрав їх біля території, де згодом з’явився Новий Орлеан», — заявив він.

Втім, науковці ставляться до сенсаційної теорії скептично. Ще 1980-х років дослідники з Техаського університету A&M припускали, що гранітні брили могли бути баластом іспанських або французьких кораблів, який скидали для полегшення суден на мілководді.

Інші археологи вважають, що підводні насипи можуть бути залишками штучного рифу, створеного 1940-х років.

Колишній державний археолог Луїзіани також заявив, що місце більше схоже на результат скидання каменю з барж, однак визнав: питання про те, чому це зробили саме там, досі залишається відкритим.

Попри сумніви вчених Джордж Желе не відмовляється від своєї версії й переконаний, що відкриття може змінити уявлення про давню історію Північної Америки.

