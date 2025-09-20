Загублений iPhone українки пролежав два місяці під водою і повернувся до власниці

Українці повернули iPhone який вона випадково втопила в океані / © із соцмереж

Реклама

Українська фотографиня Катерина Маркевич загубила свій iPhone в Атлантичному океані біля узбережжя Тенерифе. Телефон пролежав на глибині 13 метрів майже два місяці, але його випадково знайшов дайвер з Ісландії. Він зв’язався з власницею і повернув їй ґаджет, який, на диво, виявився у повністю робочому стані.

Свою історію Катерина розповіла на особистій сторінці в соцмережі Threads.

24 Канал поцікавився деталями йКатерина розповіла, як все було — від затонулого смартфона, який повернувся до неї через два місяці, до неочікуваного рятівника, завдяки якому пристрій продовжив працювати.

Реклама

Як все почалося

Катерина розповіла нам, що все почалося під час плавання на каяках біля Тенерифе, коли вона випадково впустила свій iPhone в океан.

Того ж дня на пошуки вирушив дайвер, але знайти пристрій на дні не вдалося. «Я змирилася й одразу ж замовила новий телефон», — розповіла нам Катерина.

Проте, перш ніж остаточно попрощатися зі старим ґаджетом, вона скористалася функцією «Знайти iPhone». Катерина позначила пристрій як втрачений і залишила повідомлення з проханням зателефонувати на її номер, про всяк випадок, хоч надії було дуже мало.

До речі, функція Find My може допомогти знайти загублений або викрадений пристрій, тож варто налаштувати її на вашому смартфоні й комп’ютері.

Реклама

Як знайшовся втрачений iPhone

Минуло півтора місяця й одного вечора, близько 22:00, Катерині на WhatsApp надійшов дзвінок з невідомого номера з кодом Ісландії.

Я відразу подумала, ну яка Ісландія? Звичайно це якийсь спам і я без лишньої думки одразу цей номер в блок.

Однак наступного дня, перебуваючи на вокзалі, вона випадково перевірила запити на повідомлення в Instagram і побачила лист від того самого незнайомця. Він писав, що знайшов її телефон.

“Сказати, що я була в шоці — це не сказати нічого. Я навіть спочатку не повірила», — каже Катерина.

Реклама

Дівчина одразу розблокувала номер у WhatsApp і написала у відповідь. Виявилося, що дайвер, на ім’я Мартін знайшов телефон на глибині 13 метрів.

Дайвер помітив його лише завдяки дешевому водонепроникному чохлу з фіолетовою стрічкою, купленому в сувенірній крамниці за 5 євро.

Мартін пояснив, що готовий відправити знахідку з Тенерифе до Німеччини, де на той час перебувала Катерина, якщо вона оплатить доставку.

Звичайно, відразу думка пронеслась про те, що це може бути якесь шахрайство. Але він відправив мені фото телефона і голосове, про те, що зателефонує, коли відпустить клієнтів.

Реклама

Як iPhone повернувся до Катерини

Мартін разом зі своєю дівчиною знайшли вартість доставки, Катерина перерахувала гроші, і вже наступного ранку отримала чек та номер для відстеження посилки.

«Через тиждень телефон прийшов. І яке було здивування, коли він навіть поклав чохол. Телефон повністю робочий, в ідеальному стані. Він абсолютно цілий», — розповіла нам Катерина.

Як виявилося, Мартін — надзвичайно цікава людина, яка відвідала 74 країни та брала участь у проєктах National Geographic зі спостереження за китами та акулами.

Катерина розповіла, що для неї ця історія стала не просто чудовим випадком повернення втраченої речі, а прикладом людяності, доброти та віри в те, що хороші вчинки завжди повертаються.

Реклама

Раніше ТСН.ua розповідав, як скинути налаштування до заводських на заблокованому Android.