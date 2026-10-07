Жахлива симуляція показує, що відбувається з мозком, якщо випити забагато води

Мозок / © Pixabay

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Вода необхідна для життя, але її надмірне споживання за короткий час може бути небезпечним. Симуляція показує, що відбувається з мозком, коли людина випиває надто багато води.

Про це пише ladbible.

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Більшість людей, коли думає про споживання води, переймається радше тим, що п’є недостатньо. Вода життєво важлива для організму — без неї життя на Землі було б неможливим. Достатня кількість рідини також важлива для підтримання нормального стану здоров’я.

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Однак надмірне споживання води теж може становити небезпеку. Як демонструє відео, опубліковане на YouTube-каналі Zack D Films, якщо випити дуже велику кількість води за короткий проміжок часу, може виникнути так звана водна інтоксикація, або отруєння водою.

Чому надлишок води небезпечний

Інтоксикація виникає, коли в клітинах організму накопичується надмірна кількість води. Особливо небезпечним це може бути для клітин мозку.

Надлишок рідини може спричинити набряк клітин. Для мозку це становить особливу проблему, оскільки він розташований усередині черепа, а отже, його набряк може призвести до підвищення тиску всередині черепа.

Спочатку це може проявлятися головним болем, сонливістю і сплутаністю свідомості. Якщо стан погіршується, можуть виникати й інші симптоми, зокрема зниження частоти серцевих скорочень або підвищення артеріального тиску.

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У рідкісних випадках надмірне споживання води може призвести до смерті.

Водночас небезпечний стан зазвичай пов’язаний із вживанням дуже великої кількості води за короткий час. Якщо людина п’є воду протягом тривалішого періоду, організм зазвичай виводить її надлишок із сечею.

Коли ризик зростає

Водна інтоксикація може виникнути, зокрема, в незвичних ситуаціях — наприклад, під час змагань, де учасники намагаються випити якомога більше води за короткий час.

Ризик також може виникати після вживання екстазі, під час надмірних фізичних навантажень, коли людина намагається запобігти зневодненню, а також у разі прийому деяких лікарських препаратів.

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У найтяжчих випадках надлишок води може спричинити набряк мозку.

Відомі випадки смерті

Відомі випадки, коли надмірне вживання води призводило до смерті.

Один із таких випадків стався 2007 року у США. 28-річна Дженніфер Стрендж взяла участь у конкурсі Hold Your Wee for a Wii, переможцеві якого обіцяли ігрову консоль Nintendo.

Невдовзі після участі в конкурсі жінка померла. За даними NBC, за результатами попереднього розслідування помічник коронера Ед Сміт заявив, що обставини смерті відповідали водній інтоксикації.

Колега Стрендж Лаура Ріос згадувала, що незадовго до смерті жінка сказала одному з керівників, що збирається додому, оскільки в неї дуже болить голова.

«Вона плакала, і це було останнє, що хтось про неї чув», — розповіла Ріос.

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