Жахливий момент: парашут зачепився за крило літака (відео)

Парашут зачепився за крило літака / © Скріншот

Реклама

Австралійське бюро транспорту та безпеки (ATSB) опублікувало приголомшливі кадри інциденту, що стався у Далекому Північному Квінсленді. На відео помітно як парашутист боровся за життя, зависнувши під літаком після випадкового розкриття запасного парашута.

Про це повідомляє Daily Mail.

Детонація в повітрі

Інцидент стався під час третього кругового рейсу клубу вільного падіння Far North 20 вересня. Літак Cessna Caravan з 17 парашутистами вилетів з аеропорту Таллі для планового стрибка з висоти 15 000 футів.

Реклама

Коли перший парашутист почав виходити з літака, ручка його запасного парашута зачепилася за закрилок крила. Це призвело до миттєвого та ненавмисного розгортання запасного купола. Раптова сила відкинула парашутиста назад, його ноги вдарилися об горизонтальний стабілізатор літака, завдавши травм йому та суттєво пошкодивши літак. Запасний парашут заплутався навколо хвостового оперення, і стрибун завис під літаком.

Парашут зачепився за крило літака. / © Скріншот

Героїзм у повітрі та наземлі

Пілот спочатку не усвідомлював ситуації, помітивши лише несподіване падіння швидкості та необхідність значних зусиль для утримання літака. Після того, як йому повідомили про парашутиста на хвості, він зміг частково стабілізувати керування.

Парашутист, який мав понад 2000 стрибків, менш ніж за хвилину використав свій гачковий ніж, щоб перерізати 11 строп і звільнитися від заплутаного купола. Він перейшов у вільне падіння і розкрив основний парашут. Також парашутист впорався із залишками парашуту і безпечно приземлився. Він отримав лише порізи та синці гомілок.

Парашут зачепився за крило літака. / © Скріншот

Під час цієї ситуації пілот зміг безпечно скерувати та посадити літак, попри поломку. Головний комісар ATSB Ангус Мітчелл наголосив, що цей інцидент довів критичну важливість пильності парашутистів під час виходу з літака. Після інциденту клуб Far North зобов’язав усіх стрибунів носити гачкові ножі та оновив свої процедури безпеки та контрольні списки.

Реклама

Нагадаємо, рейс Ryanair із Фуертевентури (Канарські острови) до Бристоля був змушений здійснити приземлення на сусідньому острові Лансароте через несподівану несправність кількох туалетів на борту.

Раніше повідомлялося, на борту літака авіакомпанії Eurowings, який прямував із Гран-Канарії до Гамбурга, сталася медична надзвичайна ситуація. Пенсіонер, який летів разом зі своєю донькою, раптово переніс інфаркт.