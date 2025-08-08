ТСН у соціальних мережах

Заховайте балетки у дальній куток шафи: стилісти назвали взуття, яке буде модним восени 2025 року

2025 року мода знову повертається до вічної класики: головним хітом осіннього сезону стають французькі дербі. Цей стильний тренд вже захопив подіуми таких брендів, як Dior, Celine, Jacquemus і Lemaire.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Яке взуття буде модним восени 2025 року

Яке взуття буде модним восени 2025 року / © unsplash.com

Про це пише Vogue.

Ці м’які шкіряні туфлі з відкритою шнурівкою — витончена й практична альтернатива балеткам. Вони поєднують елегантність і комфорт, завдяки чому гармонійно доповнюють як класичні препі-костюми, так і ніжні романтичні сукні. Улітку їх носять із легкими лляними штанами, а восени — зі стильними пальтами в естетиці 1970-х років.

Дизайн черевиків дербі має цікаве минуле: він тісно пов’язаний із французьким брендом Repetto і культовим музикантом Сержем Генсбуром, який у 1970-х зробив популярною модель Zizi, створену на честь танцівниці Зізі Жанмер. 2025 року ця легендарна пара знову повертається у моду.

Моду на дербі знову запалив бренд Jacquemus, представивши їх у весняній колекції 2024 року в партнерстві з Repetto. Після цього до тренду приєдналися Lemaire, Celine і навіть Dior — сигналізуючи про однозначне повернення цих взуттєвих класиків у центр модної уваги. Французька стриманість у поєднанні з універсальністю зробили дербі справжнім фаворитом сезону.

Поки балетки експериментують із формами — з’являються на підборах, у вигляді лоферів чи майже як кросівки, — дербі залишаються вірними собі: тонкі, м’які, гнучкі, витончено окреслюють силует. Вони однаково доречні для динамічного міського життя та для тих, хто цінує комфорт без компромісів у стилі.

Не дивно, що стилісти, дизайнери й інфлюенсери вже охрестили цю модель найзручнішим взуттям сезону.

