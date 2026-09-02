Захистять від пристріту та сварок: які рослини-обереги треба принести додому у вересні

Ці потужні трави варто зібрати у вересні, щоб захистити родину від негативу / © Фото з відкритих джерел

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З настанням вересня українські родини традиційно розпочинають підготовку своїх осель до зими, зокрема спеціально заносять в дім потужні рослини-обереги. Зібрані в цей час лікарські трави господині розвішують по кімнатах, щоб надійно захистити житло від недоброго ока, сімейних конфліктів та негативної енергії.

Про це пише «Радіо Трек».

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Використання звіробою як енергетичного бар’єра

За народними віруваннями, одним із найсильніших захисників дому вважається звіробій, який здавна тримали в хаті не лише через лікувальні властивості. Якщо принести пучок цієї трави наприкінці літа або на початку осені, вона допомагатиме відганяти негативну енергію та оберігатиме мешканців від недобрих людей.

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Наші предки найчастіше підвішували невеликі пучки висушеної рослини безпосередньо біля входу в будинок, на горищі або в іншому сухому місці. Також звіробій часто клали разом із м’ятою чи чебрецем, створюючи таким чином своєрідний захисний бар’єр та формуючи практичний запас цілющих трав на холодну пору року.

Традиційні рослини для гармонії та здоров’я

У народних традиціях особливе значення мали й інші польові рослини, які господині збирали власноруч виключно в суху погоду. Зібрані трави добре висушували у затінку, а потім ретельно зберігали протягом усієї осені та зими для лікувальних потреб.

Серед найпопулярніших оберегів українці виділяли полин для захисту від заздрості, лаванду для збереження миру та материнку, яка вважалася суто жіночою травою. Водночас ароматна м’ята символізувала спокій і добробут, а висушений чебрець незмінно пов’язували з міцним здоров’ям та силою всієї родини.

Нагадаємо, давні українські традиції облаштування хати приховують у собі глибокі секрети створення безпечного простору, де кожна річ працює на збереження родинного затишку. Використання вишитих рушників, ляльок-мотанок і живих рослин допомагає підтримувати емоційну стабільність в родині та захищати простір від внутрішніх конфліктів.

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