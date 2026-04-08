Захистіть малину від шкідників: зробіть натуральний спрей лише з двох інгредієнтів

Малина. / © unsplash.com

Реклама

Вирощування малини - доволі нескладне. Втім, щоб насолоджуватися солодкими та соковитими ягодами, потрібно правильно захистити кущ від шкідників. Зокрема, для цього рослину слід регулярно обприскувати.

Як зробити ефективний спрей з натуральних інгредієнтів, повідомляє ресурс Kobieta w INTERIA.PL.

Садівники наголошують, щоб малина не хворіла і давала рясні плоди, важливо зменшити кількість шкідників.

Реклама

Дріжджовий спрей

Натуральний дріжджовий спрей ефективно бореться з такими шкідниками - як попелиця, квітковий жук, листовий кліщ, стеблова мошка та павутинний кліщ. Водночас цей натуральний засіб мінімізує ризик серйозних грибкових захворювань та підтримує цвітіння рослини.

Щоб приготувати дріжджовий спрей для малини, знадобляться:

32 г сухих дріжджів або 100 г свіжих дріжджів;

500 мл молока;

10 літрів води.

Висипте дріжджі у велику ємність. Додайте тепле молоко і воду. Добре перемішайте. Перелийте суміш у пляшку з розпилювачем. Цим спреєм кущі малини можна обприскувати раз на тиждень.

Часниковий спрей

Приготувати спрей можна на основі часнику - він діє майже ідентично до дріжджового. Видавіть два зубчики часнику через часникодавку, помістіть їх у ємність і залийте літром теплої води.

Реклама

Залиште суміш настоюватися на ніч. Наступного дня процідіть рідину через сито та додайте пів чайної ложки харчової соди. Обробляйте розчином кущ двічі на тиждень, коли починають формуватися квіткові бруньки.

