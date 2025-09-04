Захитування в дорозі: вчені назвали дивовижний спосіб подолати нудоту

Захитування в дорозі / © Freepik

Реклама

Вчені з’ясували, що позбутися нудоти та запаморочення під час подорожі можна за допомогою музики. Нове дослідження довело, що деякі жанри здатні зменшити симптоми захитування у транспорті майже удвічі.

Про це пише Daily Mail.

Зазвичай під час захитування в авто радять «дивитися на горизонт» або дихати в паперовий пакет, але важко зрозуміти, що справді працює, а що є лише популярною порадою. Нове дослідження показало: існує напрочуд простий спосіб зменшити симптоми майже вдвічі. Таємниця полягає у виборі правильної музики.

Реклама

«Захитування суттєво погіршує подорож для багатьох людей, а наявні медикаментозні засоби часто мають побічні ефекти, такі як сонливість. Музика є неінвазивною, дешевою та персоналізованою стратегією втручання», — розповів доктор Цізонг Юе з Південно-Західного університету в Китаї.

Але що саме варто увімкнути — Happy Фаррелла Вільямса, Someone Like You Адель чи I Will Always Love You Вітні Г’юстон?

Учасників дослідження (30 осіб) посадили у спеціально налаштований симулятор водіння, аби викликати симптоми захитування, після чого їм вмикали різні стилі музики. Результати виявилися доволі показовими: весела музика знижувала симптоми на 57,3%, майже такий самий ефект дала спокійна — 56,7%.

Пристрасні композиції виявилися менш дієвими — 48,3%, тоді як сумна музика зменшила дискомфорт лише на 40%, поступившись навіть контрольній групі, яка взагалі не слухала жодної музики (43,3%).

Реклама

«Виходячи з наших висновків, люди, які відчувають симптоми захитування під час подорожі, можуть слухати радісну або м’яку музику для полегшення стану», — пояснив доктор Юе.

На думку вчених, м’які мелодії допомагають розслабитися та зменшити напруження, яке підсилює симптоми. Натомість весела музика активує систему винагороди мозку, відволікаючи від неприємних відчуттів. Сумні композиції, навпаки, можуть підсилювати негативні емоції та погіршувати стан.

Дослідження може стосуватися й інших видів транспорту, зокрема літаків та кораблів.

Під час експерименту учасники також носили спеціальні ЕЕГ-шоломи. Це дозволило науковцям відстежити зміни в потиличній частці мозку, які виникали одночасно з відчуттям нудоти. Фахівці вважають, що ці дані згодом можуть лягти в основу методу для кількісного та оперативного відстеження захитування.

Реклама

Нагадаємо, препарат скополамін, який використовується в медицині проти нудоти та захитування, має небезпечні властивості — здатність стирати пам’ять та позбавляти людину свободи волі. Через це він став популярним у злочинному світі. Серед ознак отруєння — прискорене серцебиття, сплутаність свідомості та галюцинації.