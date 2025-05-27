Чим підживити яблуню, щоб виросли великі яблука / © Freepik

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Якщо у вас залишаються кістки з м’яса чи риби, в жодному разі не викидайте їх. Навіть ті, які не догризли ваші домашні улюбленці, можуть стати безцінним добривом для плодових дерев. Садівники зазначають, що яблуні добре відгукуються на таке нестандартне, проте вкрай ефективне органічне підживлення. Розповідаємо, в чому користь кісток для яблунь та інших плодових дерев, як правильно вносити таке добриво.

Чому необхідно підживлювати рослини кістками

Справа в тому, що кісткова тканина має потужний склад мінералів, які дуже корисні для росту та розвитку плодових дерев та ягідних кущів.

Кальцій робить кору міцнішою.

Азот стимулює ріст зеленої маси.

Залізо і магній покращують загальний стан рослини.

У міру розкладання кісток ці елементи поступово вивільняються, забезпечуючи живлення ґрунту упродовж тривалого часу.

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Як правильно використовувати кістки для підживлення яблунь

Підготовка. Для підживлення можна брати будь-які кістки. Їх треба попередньо очистити від м’яса та жиру, щоб не було неприємного запаху.

Внесення. Необхідно закопувати кістки на глибину до 20 сантиметрів у прикореневій зоні. Відстань від стовбура має бути близько 50 сантиметрів, щоб не пошкодити кореневу систему.

Частота підживлення. На одне доросле дерево треба 4-5 кісткових фрагментів. Достатньо буде одного внесення на сезон, щоб повністю забезпечити рослину всіма необхідними мінералами.

Додаткові поради та запобіжні заходи

Щоб пришвидшити процес розкладання, можна обпалити кістки в духовці за температури 180-200 градусів упродовж пів години, а потім подрібнити їх молотком. Таким чином корисні речовини швидше вивільнятимуться в ґрунт.

Найкраще під яблуні закопувати кістки з риби, яловичини та свинини, вони містять найбільшу кількість корисних речовин.

Цей метод є прекрасною альтернативою хімічним добривам, особливо корисний у великих садах. Плодові дерева, отримуючи таке підживлення, мають:

підвищену стійкість до хвороб та шкідників;

пришвидшення росту й розвитку;

більші та соковитіші плоди.