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Закопайте ці відходи під кущами смородини — і солодкі ягоди збиратимете відрами
Щоб зібрати зі смородинових кущів щедрий урожай, їх треба обов’язково підживити у травні цими харчовими відходами.
Розповідаємо, чим найкраще підживити смородину, щоб кущі рясно вродили, а ягоди були солодкими та великими.
Що закопати під кущі смородини, щоб зібрати багато великих і солодких ягід
Картопляне лушпиння. Якщо у вас на городі росте смородина, то не варто викидати картопляні відходи, вони стануть чудовим добривом для рослин. У лушпинні є фтор, який сприяє зміцненню та розвитку кореневої системи кущів. Також відходи містять органічні речовини, які роблять ягоди солодкими та великими.
Яєчна шкаралупа. Напевно, це найулюбленіше добриво усіх досвідчених городників, і не дарма. Шкаралупа розкислює ґрунт і є потужним джерелом кальцію, який зміцнює рослини. Завдяки цим відходам ягоди ростуть великими та соковитими. Треба розсипати подрібнену шкаралупу навколо кущів і змішати з верхнім шаром ґрунту. Найкраще робити таке підживлення у травні.
Риб’ячі голови та кістки. Ці відходи вважаються дуже цінним органічним добривом, бо вони багаті на фосфор і кальцій. Ці мінерали зміцнюють рослини під час росту та формування плодів. Риб’ячі відходи треба закопати під кущами на глибину до 20 сантиметрів. Результат вас приємно здивує: ягоди виростуть великими й солодкими, їх буде дуже багато.
Чорнобривці. Це підживлення треба вносити восени. Коли квіти відцвітуть, їх необхідно зрізати й закопати під кущами смородини. За зиму органіка перетвориться на якісне добриво і збагатить землю необхідними мікроелементами. Таке підживлення також захищатиме кущі від борошнистої роси та нематод.
Іржаві цвяхи. Деякі садівники закопують під смородину іржаві цвяхи. Це допомагає збагатити ґрунт залізом та захистити рослини від хлорозу.