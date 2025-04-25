Розповідаємо, чим найкраще підживити смородину, щоб кущі рясно вродили, а ягоди були солодкими та великими.

Картопляне лушпиння. Якщо у вас на городі росте смородина, то не варто викидати картопляні відходи, вони стануть чудовим добривом для рослин. У лушпинні є фтор, який сприяє зміцненню та розвитку кореневої системи кущів. Також відходи містять органічні речовини, які роблять ягоди солодкими та великими.

Яєчна шкаралупа. Напевно, це найулюбленіше добриво усіх досвідчених городників, і не дарма. Шкаралупа розкислює ґрунт і є потужним джерелом кальцію, який зміцнює рослини. Завдяки цим відходам ягоди ростуть великими та соковитими. Треба розсипати подрібнену шкаралупу навколо кущів і змішати з верхнім шаром ґрунту. Найкраще робити таке підживлення у травні.

Риб’ячі голови та кістки. Ці відходи вважаються дуже цінним органічним добривом, бо вони багаті на фосфор і кальцій. Ці мінерали зміцнюють рослини під час росту та формування плодів. Риб’ячі відходи треба закопати під кущами на глибину до 20 сантиметрів. Результат вас приємно здивує: ягоди виростуть великими й солодкими, їх буде дуже багато.

Чорнобривці. Це підживлення треба вносити восени. Коли квіти відцвітуть, їх необхідно зрізати й закопати під кущами смородини. За зиму органіка перетвориться на якісне добриво і збагатить землю необхідними мікроелементами. Таке підживлення також захищатиме кущі від борошнистої роси та нематод.