Залишилося недовго: коли будуть зимові канікули 2023-2024 у школярів та студентів

Зимові канікули традиційно проходять у школах та університетах під час різдвяних свят.

Коли зимові канікули в Україні 2023-2024: дати в школах та університетах різних міст

Для школярів Києві, Дніпра, Черкас зимові канікули 2023-2024 розпочнуться 23 грудня 2023 року та закінчаться 7 січня 2024 року. Однак варто звернути увагу, що деякі школи вийдуть на зимові канікули 30 грудня 2023 року і закінчать їх 14 січня 2024 року. Тому потрібно дізнатися у адміністрації школи чи на офіційному сайті, який саме варіант обрав ваш навчальний заклад.

В будь-якому разі зимові канікули триватимуть 16 днів. А першокласники у Києві матимуть ще додатковий тиждень канікул в останньому зимовому місяці — від 9 до 25 лютого 2024 року.

В різних містах та областях України період зимових канікул 2023-2024 може відрізнятися. Так, наприклад, у Івано-Франківську та області школярі підуть відпочивати та святкувати 27 грудня 2023 року та вийдуть на навчання 26 січня 2024 року.

У школах Київської області тривалість канікул буде визначатися індивідуально. А ось в Житомирі діти почнуть відпочивати вже 23 грудня 2023 року та закінчать 14 січня 2024 року. У Полтавській та Харківській областях зимові канікули розпочнуться 30 грудня 2023 року і закінчаться 14 січня 2024 року.

У тих школах, де навчання ведеться триместрами, зимові канікули пройдуть у два етапи:

перший: від 25 грудня 2023 року до 8 січня 2024 року;

другий: від 12 лютого до 18 лютого 2024 року.

Коли канікули в університетах 2023-2024 року? Відпочинок передбачений відразу після закінчення зимової сесії, тому в кожному ВНЗ про них буде оголошено додатково. Також інформацію про зимові канікули можна знайти в навчальному плані курсу і спеціальності.

Що потрібно знати про шкільні канікули: важливі моменти

Усього протягом навчального року школярі повинні мати не менше 30 календарних днів відпочинку. Це прописано в Законі України "Про повну загальну середню освіту". Тривалість та дати всіх канікули вирішуються під час педагогічної ради окремо в кожній школі. Під час цього враховуються і побажання батьків. Однак в ході навчання його форма може змінюватися в залежності від погодніх умов та безпеки (наприклад, інтенсивності обстрілів).