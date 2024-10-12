Залийте окропом справжні відходи — отримаєте ідеальне підживлення для орхідей: квітнутимуть всі

Якщо ваші орхідеї не квітнуть, спробуйте таке просте, але ефективне підживлення в домашніх умовах.

Квітникарка з Румунії і авторка YouTube-каналу під назвою "HayataDairPüfNoktalar" поділилася в одному зі своїх роликів ефективним підживленням для орхідей, яке готується зі справжніх відходів.

Йдеться про яєчну шкарлупу. Дівчина стверджує, що цей продукт містить багато кальцію, який необхідний рослині, щоб відростити нове коріння і випустити квітконоси.

Щоб приготувати домашнє добриво для орхідей, візьміть яєчну шкаралупу і окріп. Більше вам нічого не знадобиться. На 1 л рідини потрібно 1 ст. ложка відходів.

Перед приготуванням підживлення шкаралупу потрібно ретельно промити і підсушити. Потім помістити її в досить глибоку ємність та залити окропом. Залишіть її на ніч, щоб добриво настоялося. Перед використанням процідіть. Під кожну рослину вистачить 8 ст. ложок такого добрива.

Як зазначає авторка ролика, вже за 12 днів ви зможете побачити реальні результати. Орхідеї випустять нові квітконоси, а їхня коренева система почне активно розвиватися.

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