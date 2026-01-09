Залишаєте кішку одну: ось на скільки часу це безпечно і як підготувати улюбленця

Скільки часу кішка може бути одна вдома / © pexels.com

Більшість дорослих котів досить легко переносять короткочасну самотність. Проте залишати тварину надовго без нагляду — не найкраща ідея. Фахівчиня з поведінки тварин Мікель Марія Дельгадо в інтерв’ю журналу “Futura” зазначає: оптимальна межа перебування кішки на самоті — до 48 годин, за умови, що тварина здорова й звикла до самостійного ритму життя.

Одна ніч без господаря зазвичай не викликає дискомфорту.

Понад добу — рівень стресу може помітно зрости .

П’ять днів і більше без нагляду — неприпустимо: тварині потрібен регулярний догляд.

Чому тривала самотність небезпечна для кішки

Залишати улюбленця одного на тривалий час — ризиковано. Це може призвести до:

пошкодження речей через нудьгу або тривожність;

проблем зі здоров’ям (раптова хвороба, травма, нещасний випадок);

безладу в оселі: переповнений лоток, перекинуті миски з їжею чи водою.

Особливої уваги потребують кошенята віком до 8 місяців. Малюки ще не здатні самостійно подбати про себе, тому залишати їх без нагляду більш ніж на кілька годин поспіль категорично не рекомендується.

Як підготувати квартиру до вашої відсутності

Щоб кішка почувалася комфортно, навіть коли вас немає поруч, варто заздалегідь подбати про кілька важливих моментів:

забезпечте достатній запас свіжої води та корму; у разі тривалої відсутності стане в пригоді автоматична годівниця;

подбайте про чистий і зручний лоток;

залиште улюблені іграшки, лежанки та облаштуйте затишне місце для відпочинку;

перекрийте доступ до потенційно небезпечних зон: вікон, шаф, електроприладів;

приберіть дрібні предмети, отруйні рослини та все, що може травмувати тварину;

найкраще рішення — домовитися з надійною людиною, яка періодично навідуватиметься до кішки, погодує її, прибере лоток і просто складе компанію.

Фахівчиня з поведінки котів Мікель Марія Дельгадо наголошує: регулярні візити знайомої людини — це запорука спокою, безпеки та доброго самопочуття домашнього улюбленця.