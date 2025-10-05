Як легко відчистити унітаз від жовтизни, іржі та вапна / © Фото з відкритих джерел

Чистий унітаз — візитівка будь-якої затишної оселі. Та навіть за регулярного чищення на кераміці з часом з’являється вапняний наліт, жовті плями та неприємний запах, які звичайні засоби не завжди здатні прибрати. Утім, є простий і недорогий спосіб повернути вашому унітазу бездоганну білизну. Достатньо приготувати домашню суміш із трьох компонентів, залишити її на годину — і результат здивує навіть тих, хто вже змирився зі старими плямами.

Чим відчистити унітаз від бруду, іржі та вапняного нальоту: дешева суміш для бездоганної чистоти

Ця проста суміш не потребує хімії з агресивними компонентами. Усе, що вам знадобиться, це засоби, які є на кухні:

Інгредієнти:

½ склянки харчової соди;

½ склянки оцту 9%;

2 столові ложки лимонного соку чи лимонної кислоти.

Як використовувати. Посипте содою стінки унітазу і залийте все оцтом. Почнеться активна реакція, що допоможе розм’якшити вапняний наліт. Потім додайте лимонної кислоти і залиште суміш відпрацьовувати на годину. Після цього пройдіться щіткою по поверхні сантехніки та змийте водою. У результаті ви отримаєте блискучу поверхню без подряпин, запахів і плям, навіть якщо сантехніка вже не нова.

Чому цей метод чищення унітазу такий ефективний

Оцет розчиняє мінеральні відкладення та знезаражує поверхню.

Сода діє як м’який абразив, не пошкоджуючи емаль.

Лимонна кислота видаляє іржу й залишає свіжий аромат.

Разом ці три компоненти створюють потужну комбінацію, яка не поступається магазинним засобам, але не містить токсичних домішок.

Щоб зберегти унітаз ідеально чистим, повторюйте процедуру раз на тиждень. А для профілактики нальоту можна раз на кілька днів заливати в унітаз склянку оцту на ніч.