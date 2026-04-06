Господарка залишила собаку на кілька хвилин і пошкодувала: на кого перетворився золотистий ретривер (фото)

Відео з золотистим ретривером стало вірусним. Пес встиг накоїти безлад лише за кілька хвилин без нагляду.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Жінка залишила ретривера на 2 хвилини — і пошкодувала / © pexels.com

Жінка всього на кілька хвилин залишила свого золотистого ретривера на подвір’ї без нагляду і цього виявилося достатньо для справжнього «хаосу». Кумедна історія з домашнім улюбленцем швидко розлетілася Мережею.

Користувачка imbluethesiberian опублікувала відео зі своїм собакою в Іnstagram.

Господарка зізнається, що не знала, сміятися чи засмучуватися, коли повернулася перевірити улюбленця. За цей короткий час її улюбленець встиг добряче вимазатися в багнюці, носитися двором і навіть бігати з мискою в зубах.

На відео помітно, що один із ретриверів спокійно чекав біля дверей, тоді як інший влаштував справжній марафон навколо подвір’я, перетворившись на «болотяного» пса. У підписі до ролика власниця жартома припустила, що її пес цілком міг би працювати «ландшафтним дизайнером».

Щоб хоч якось заспокоїти енергійного улюбленця, жінка намагалася заманити його у воду, кидаючи іграшку в басейн. У підсумку пес із задоволенням стрибнув у воду і почав плавати, поки господарі лише сміялися з його витівок.

Що кажуть фахівці про темперамент ретриверів

Експерти нагадують, що така активна поведінка собак цієї породи цілком типова. Золотисті ретривери — це активні та грайливі чотирилапі, які потребують постійного руху і уваги. Вони відомі не лише своєю доброзичливістю, а й високою енергійністю, через що часто беруть участь у полюванні, пошуково-рятувальних операціях і працюють поводирями.

Золотисті ретривери — міцні, розумні та орієнтовані на людину собаки, які зберігають дитячу грайливість навіть у дорослому віці. Саме тому навіть кілька хвилин без нагляду можуть обернутися для власників несподіваними «сюрпризами».

