- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 687
- Час на прочитання
- 2 хв
Господарка залишила собаку на кілька хвилин і пошкодувала: на кого перетворився золотистий ретривер (фото)
Відео з золотистим ретривером стало вірусним. Пес встиг накоїти безлад лише за кілька хвилин без нагляду.
Жінка всього на кілька хвилин залишила свого золотистого ретривера на подвір’ї без нагляду і цього виявилося достатньо для справжнього «хаосу». Кумедна історія з домашнім улюбленцем швидко розлетілася Мережею.
Користувачка imbluethesiberian опублікувала відео зі своїм собакою в Іnstagram.
Господарка зізнається, що не знала, сміятися чи засмучуватися, коли повернулася перевірити улюбленця. За цей короткий час її улюбленець встиг добряче вимазатися в багнюці, носитися двором і навіть бігати з мискою в зубах.
На відео помітно, що один із ретриверів спокійно чекав біля дверей, тоді як інший влаштував справжній марафон навколо подвір’я, перетворившись на «болотяного» пса. У підписі до ролика власниця жартома припустила, що її пес цілком міг би працювати «ландшафтним дизайнером».
Щоб хоч якось заспокоїти енергійного улюбленця, жінка намагалася заманити його у воду, кидаючи іграшку в басейн. У підсумку пес із задоволенням стрибнув у воду і почав плавати, поки господарі лише сміялися з його витівок.
Що кажуть фахівці про темперамент ретриверів
Експерти нагадують, що така активна поведінка собак цієї породи цілком типова. Золотисті ретривери — це активні та грайливі чотирилапі, які потребують постійного руху і уваги. Вони відомі не лише своєю доброзичливістю, а й високою енергійністю, через що часто беруть участь у полюванні, пошуково-рятувальних операціях і працюють поводирями.
Золотисті ретривери — міцні, розумні та орієнтовані на людину собаки, які зберігають дитячу грайливість навіть у дорослому віці. Саме тому навіть кілька хвилин без нагляду можуть обернутися для власників несподіваними «сюрпризами».