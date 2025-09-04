Залишите без цвіту наступного року: які квіти ніколи не варто обрізати у вересні

Квіти. / © УНІАН

Обрізання квітів є важливим, бо покращує повітрообмін, зменшує ризик захворювань і стимулює ріст. Втім, якщо зробити це у невідповідний час, то можна завдати рослині більше шкоди, ніж користі.

Які квіти не можна обрізати у вересні, повідомляє видання видання Martha Stewart.

Експерт з рослин пояснюють, що деякі сорти закладають квіткові бруньки для наступного вегетаційного періоду восени. Саме тому їхнє обрізання у вересні може призвести до того, що наступного року квітів не буде. Аби забезпечити здоров'я вашого саду, експерти радять ніколи не обрізати деякі рослини у вересні.

Розмарин

Легке обрізання розмарину або збір врожаю для кулінарного використання у вересні цілком допустиме. Втім, варто уникати сильного обрізання цієї трави.

“Найкращий час для обрізки розмарину – кінець весни – початок літа, коли він процвітає і може дати хвилю нових пагонів”, - пояснила експертка Лінда Ватер.

Айстри

Ці квіти додають кольору та шарму садові протягом літа та осені. Обрізка цих рослин зараз може залишити їх без пізньостиглих квітів.

Бузок

У вересні бузок вже зав’язує квіткові бруньки для наступної весни. Якщо зараз обрізати рослину, то ці бруньки будуть втрачені. Як наслідок - наступного року не буде квітів. Найкращий час для обрізання цих рослин – одразу після весняного цвітіння.

Гортензії

Великолисті та дуболисті гортензії закладають квіткові бруньки восени та взимку. Якщо обрізати їх зараз, наступного року рослина зовсім не матиме квітів.

Нагадаємо, ми писали про те, які рослини категорично не можна садити у горщиках, адже їм для коріння треба багато місця або ж просто не вистачатиме вологи через малий об’єм горщика.