Залишитесь без урожаю: ці рослини в жодному разі не можна садити поряд з картоплею

Які рослини не можна садити поряд з картоплею / © Pixabay

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З початком весни дачники активно готуються до посіву, прагнучи отримати багатий врожай. Хоча деякі культури садять ще до Великодня, більшість, включаючи картоплю, висаджують після свята. Важливо пам’ятати, що успіх врожаю залежить не тільки від правильної посадки картоплі, але й від уважного вибору її сусідів на грядці, адже деякі рослини можуть як допомогти, так і нашкодити.

Деякі рослини можуть негативно вплинути на картоплю, пригнічуючи її ріст і знижуючи врожайність. Особливо не варто висаджувати поруч з картоплею пасльонові культури, такі як баклажани, помідори, перець, оскільки вони мають схожі потреби в поживних речовинах і воді, що створює конкуренцію.

Крім того, вони привертають шкідників, що негативно впливає на врожай. Також не слід садити поруч коренеплоди, такі як морква і ріпа, оскільки вони виснажують землю, споживаючи ті самі ресурси.

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Огірки, гарбузи та кабачки не є хорошими сусідами для картоплі через спільні потреби у волозі та поживних речовинах, а також здатність поширювати хвороби, зокрема фітофтороз. Соняшник також не варто садити поруч, оскільки він виділяє речовини, які гальмують зростання картоплі.

Сприятливими сусідами є квасоля, горох, капуста, кукурудза, хрін, редиска, шпинат, цибуля, салат і базилік. Чорнобривці допомагають відлякувати шкідників.