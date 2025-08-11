Залишився останній шанс для зміцнення троянд: обов’язково додайте це добриво у серпні

Чим підживити троянди у серпні / © www.freepik.com/free-photo

Щоб троянди радували розкішним і тривалим цвітінням, їм необхідне регулярне підживлення. Найважливішими елементами є фосфор, калій та азот, але важливо дотримуватися балансу. Надлишок азоту робить рослину більш вразливою до хвороб, тому підживлення має бути продуманим. Розповідаємо, посилаючись на ресурс zaxid.net, чим підживити троянди наприкінці літа, щоб радували пишним цвітом до глибокої осені.

Чому серпневе підживлення таке важливе

Правильне внесення добрив у серпні допомагає зміцнити кореневу систему, стимулює ріст молодих пагонів, сприяє утворенню більшої кількості бутонів і надає листю та квіткам насиченого кольору.

Фосфор. Для рясного цвітіння варто звернути увагу на фосфорні добрива, бо саме вони активізують закладання бутонів і зміцнюють кореневу систему.

Калій відповідає за формування квіток та підвищує стійкість до хвороб.

Азот стимулює ріст зеленої маси. Водночас із азотними добривами варто бути обережними, їх надлишок знижує імунітет рослини.

Які мікроелементи вкрай важливі для здоров’я троянд

Окрім основних елементів, трояндам потрібні бор, магній, залізо та марганець. Вони покращують забарвлення листя, допомагають зберегти декоративний вигляд та підвищують стійкість до несприятливих умов.

Підживлення бажано проводити до кінця серпня, у вересні добрива вже не вносять, щоб рослина спокійно підготувалася до зими.

Як і чим найкраще підживлювати троянди наприкінці літа

Найкращим вважається добриво зі співвідношенням NPK — азот: фосфор: калій, у пропорції 3:1:2. Його можна застосовувати в рідкому та гранульованому вигляді. Рідкі суміші діють швидше, а гранульовані забезпечують тривалу підтримку. Під час внесення добрив треба відступити близько 15 см від основи куща, щоб уникнути опіків, і після підживлення обов’язково необхідно полити рослину.

Для тих, хто любить органічні добрива, підійде настій із бур’янів. Для його приготування подрібніть зелень, додайте кілька ложок кальцинованої соди, залийте водою та залиште для бродіння. Після проціджування розчин розводять водою у пропорції 3:10 і вносять під кущі.

Ще один ефективний варіант: у відрі води розчиніть 15 г суперфосфату та 16 г монофосфату калію. Така суміш допоможе трояндам набратися сил перед зимовим періодом спокою.