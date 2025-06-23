Як відчистити сковорідку від жиру та нагару / © pixabay.com

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Навіть найякісніші сковорідки з часом покриваються жиром і нагаром, часто цей бруд досить важко відчищається. І дороговартісні хімічні засоби не завжди можуть впоратися із цим завданням. До того ж, більшість спеціальних засобів для чищення вкрай агресивні, тому можуть зіпсувати антипригарне покриття. Однак є досить простий спосіб, який допоможе повернути вашій сковорідці бездоганну чистоту. Це звичайний чорний чай у пакетиках.

Чому чай очищає жир та віковий нагар краще, ніж побутова хімія

Секрет у природних речовинах, які містяться у листі чорного чаю. Це таніни та фенольні сполуки, які виділяються під час заварювання. Саме вони мають здатність розм’якшувати навіть застарілий нагар і жир. Це ті речовини, які залишають темний слід на чашці, але вони ідеально підходять для чищення сковорідок та іншого посуду.

Як відчистити сковорідку від жиру й нагару за допомогою чаю: покрокова інструкція

Покладіть на дно сковорідки 2 пакетики чорного чаю. Це може бути будь-який недорогий чай, головне, щоб він не містив жодних домішок. Залийте окропом так, щоб вода покрила весь шар бруду. Поставте сковорідку на плиту й доведіть воду до кипіння. Зменшіть вогонь і залиште рідину варитися упродовж 10 хвилин. Потім зніміть сковорідку з вогню і дайте воді охолонути. Після охолодження злийте рідину та протріть посуд м’якою губкою, нагар легко зійде навіть без чищення. Щоб посилити ефект, можна капнути на губку трохи засобу для миття посуду.

У чому переваги такого методу чищення сковорідок

Дбайливий до будь-якого покриття. Підходить для тефлону, кераміки, граніту та інших делікатних матеріалів.

Нейтралізує неприємні запахи після смаження риби, часнику чи цибулі.

Доступний. Звичайний чорний чай коштує значно дешевше, ніж побутова хімія.

Екологічний. Жодної шкоди для довкілля, шкіри рук чи органів дихання.