Як позбутися нагару зі сковорідок / © pixabay.com

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Сковорідка з часом неминуче покривається нагаром, жиром і пригорілими залишками їжі. Навіть найдорожчий посуд втрачає вигляд, якщо регулярно піддається високим температурам і не завжди миється одразу після використання. Але існує простий спосіб, який дозволяє значно полегшити очищення — без агресивної хімії та довгого тертя. Йдеться про метод із використанням звичайних пакетиків чорного чи зеленого чаю, які допомагають розм’якшити навіть старий нагар.

У чому суть методу

Принцип дуже простий: гаряча вода в поєднанні з природними речовинами листя чаю створює середовище, яке поступово розм’якшує жир і пригорілий шар. У результаті:

нагар втрачає щільність;

жир відшаровується від поверхні;

забруднення легше знімаються губкою.

Цей спосіб особливо добре працює зі старими сковорідками, де звичайне миття вже не допомагає.

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Як правильно застосувати метод

Щоб отримати ефект «самоочищення», важливо дотриматися простої послідовності.

Підготовка. Візьміть сковорідку та залийте її гарячою водою так, щоб вона покрила забруднені ділянки. Додайте два пакетики. Зазвичай використовують чорний чай, який найкраще працює з жиром і нагаром або пакетики зеленого чаю з дубильними речовинами. Потрібно просто покласти 2 пакетики у воду. Нагрівання. Поставте сковорідку на слабкий вогонь і доведіть воду до легкого кипіння. Дайте прокипіти 5 хвилин. Витримка. Зніміть з вогню і залиште настоюватися ще 5 хвилин. Саме в цей момент відбувається основне розм’якшення нагару. Очищення. Після цього жир і бруд легко знімаються звичайною губкою без сильного тертя.

У складі чаю та деяких рослин є дубильні речовини, які розщеплюють жир, послаблюють структуру пригорілого шару, полегшують відділення бруду від металу. У поєднанні з гарячою водою це створює ефект м’якого розчинення забруднень.

Цей спосіб особливо ефективний для чищення чавунних сковорідок і сталевого посуду від старого жирного нальоту та нагару.

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