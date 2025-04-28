ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
75
Час на прочитання
1 хв

Залийте яблучні шкірки окропом — і позбудетеся однієї з найнадокучливіших проблем

Мало хто знає, що за допомогою яблучних шкірок можна почистити каструлі. Після такої процедури вони сяятимуть чистотою, наче щойно з магазину.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Яка користь яблучних шкірок на кухні

Яка користь яблучних шкірок на кухні / © www.freepik.com/free-photo

Не треба викидати яблучні шкірки, адже вони допомагають швидко позбутися нагару й потемніння на стінках каструль. Розповідаємо, як почистити каструлі за допомогою яблучних відходів.

Як позбутися нагару й потемніння на стінках каструль за допомогою яблучних шкірок

Спосіб чищення каструль за допомогою яблучних шкірок дуже простий. Треба почистити декілька яблук, покласти відходи до каструлі, залити окропом і поставити на плиту. Варто зачекати, поки вода закипить, і потримати каструлю на середньому вогні ще 5–10 хвилин. Потім воду необхідно злити, шкірки яблук викинути, а каструлю помит, як зазвичай. Результат вас неодмінно здивує: нагар і темний колір сходитимуть самі, а каструля засяє чистотою, неначе нова.

Додатковим плюсом такого методу чищення буде те, що посуд матиме тонкий яблучний аромат, а не запах хімії.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
75
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie