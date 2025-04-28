Яка користь яблучних шкірок на кухні / © www.freepik.com/free-photo

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Не треба викидати яблучні шкірки, адже вони допомагають швидко позбутися нагару й потемніння на стінках каструль. Розповідаємо, як почистити каструлі за допомогою яблучних відходів.

Як позбутися нагару й потемніння на стінках каструль за допомогою яблучних шкірок

Спосіб чищення каструль за допомогою яблучних шкірок дуже простий. Треба почистити декілька яблук, покласти відходи до каструлі, залити окропом і поставити на плиту. Варто зачекати, поки вода закипить, і потримати каструлю на середньому вогні ще 5–10 хвилин. Потім воду необхідно злити, шкірки яблук викинути, а каструлю помит, як зазвичай. Результат вас неодмінно здивує: нагар і темний колір сходитимуть самі, а каструля засяє чистотою, неначе нова.

Додатковим плюсом такого методу чищення буде те, що посуд матиме тонкий яблучний аромат, а не запах хімії.

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