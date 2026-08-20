Як позбутися темного нальоту з каструль / © www.freepik.com/free-photo

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Після чищення яблук шкірки зазвичай опиняються у смітнику. Однак цим кухонним залишкам можна знайти несподіване застосування. Вони допомагають впоратися з нагаром і темним нальотом, який з часом з’являється на стінках каструль. Особливо корисним такий спосіб може бути для металевого посуду, коли не хочеться одразу використовувати агресивні засоби для чищення.

Чому яблучні шкірки допомагають очистити посуд

Секрет цього способу полягає не лише в гарячій воді. У яблуках містяться органічні кислоти, зокрема яблучна кислота. Під час нагрівання частина речовин переходить у воду, а тепло одночасно розм’якшує залишки їжі та нагар, завдяки чому забруднення стає легше видалити.

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Водночас не варто сприймати яблучні шкірки як універсальний засіб, який миттєво розчинить будь-який багаторічний нагар. За сильних забруднень процедуру може знадобитися повторити, а після кип’ятіння все одно варто вимити посуд звичайним способом.

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Як очистити каструлю яблучними шкірками

Для процедури знадобиться шкірка приблизно з 2–3 яблук. Її потрібно добре промити, особливо якщо плоди куплені в магазині, а потім покласти безпосередньо в каструлю, яку необхідно очистити.

Залийте шкірки окропом так, щоб вода покривала забруднені ділянки. Поставте каструлю на плиту та доведіть воду до кипіння. Після цього зменште вогонь і залиште рідину кипіти приблизно на 5–10 хвилин. Такий спосіб очищення рекомендують саме для розм’якшення нагару й потемнілого нальоту на металевому посуді.

Після завершення процедури вимкніть плиту та дайте посуду трохи охолонути. Потім обережно злийте воду, приберіть шкірки та вимийте каструлю м’якою губкою з невеликою кількістю звичайного засобу для миття посуду.

Якщо забруднення залишилося, не варто одразу брати жорстку металеву щітку. Краще повторити процедуру ще раз, а потім спробувати видалити розм’якшений наліт м’якою губкою.

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Для якого посуду підходить цей спосіб

Найкраще метод підходить для звичайного металевого та нержавіючого посуду. Саме на таких поверхнях його найчастіше рекомендують використовувати для боротьби з потемнінням і пригорілими залишками їжі.

А от із посудом із делікатним антипригарним або іншим спеціальним покриттям потрібно бути значно обережнішими. Навіть якщо сам яблучний настій не є агресивним, неправильне механічне очищення після кип’ятіння може пошкодити поверхню. Для такого посуду краще насамперед орієнтуватися на рекомендації виробника.

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